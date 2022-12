National Board of Review: Το «Top Gun: Maverick» είναι η καλύτερη ταινία του 2022

Απονεμήθηκαν χθες τα βραβεία της ένωσης κινηματογράφου των ΗΠΑ (National Board of Review) με το «Top Gun: Maverick » να αποσπά τη διάκριση της καλύτερης ταινίας για το 2022.

«Ήταν μια εξαιρετική, συναρπαστική ταινία από κάθε άποψη», είπε η πρόεδρος του NBR Annie Schulhof, αιτιολογώντας την επιλογή. Ο Τομ Κρουζ ως ο τολμηρός πιλότος Μάβερικ πέτυχε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της καριέρας του στην ταινία δράσης σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέσπασε βραβείο για την σκηνοθεσία του «», ενώ το «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα πρώτευσε στους ανδρικούς ρόλους, για την ερμηνεία του Ιρλανδού Κόλιν Φάρελ, και το πρωτότυπο σενάριο.

Η Μισέλ Γέο κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Everything everywhere all at once». Η γερμανική ταινία «Nothing New in the West» χάρισε στους Έντουαρντ Μπέργκερ, Λέσλι Πάτερσον και Ίαν Στόκελ το βραβείο Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ένωση «National Board of Review», η οποία ιδρύθηκε το 1909 και περιλαμβάνει ιστορικούς κινηματογράφου, κινηματογραφιστές και κινηματογραφιστές, ανακοίνωσε τους νικητές, αλλά η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε γκαλά στη Νέα Υόρκη, στις 8 Ιανουαρίου 2023.

Οι επιλογές του National Board Of Review

Καλύτερη Ταινία: Top Gun Maverick

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans»

Καλύτερος Ηθοποιός: Κόλιν Φάρελ για το «The Banshees of Inisherin»

Καλύτερη Ηθοποιός: Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Όλα»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Γκλίζον για το «The Banshees of Inisherin»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ζανέλ Μονέ για το «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Πρωτότυπο Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin»

Διασκευασμένο Σενάριο: Έντουαρντ Μπέργκερ, Λέσλι Πάτερσον, Ιαν Στόκελ για το «All Quiet on the Western Front»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Marcel the Shell With Shoes On

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Σάρλοτ Γουέλς για το «Aftersun»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Close του Λουκάς Ντοντ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Sr.

Καλύτερο Καστ: Women Talking

Καλύτερη Φωτογραφία: Κλαούντιο Μιράντα για το «Top Gun Maverick»

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Εκφρασης: All the Beauty and the Bloodshed» και «Argentina, 1985»

Οι Ταινίες της χρονιάς

Aftersun

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Till

The Woman King

Women Talking

Οι 5 Διεθνείς Ταινίες

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Decision to Leave

EO

Saint Omer

Τα 5 Ντοκιμαντέρ

All the Beauty and the Bloodshed

All That Breathes

Descendant

Turn Every Page – The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb

Wildcat

Οι 10 Ανεξάρτητες Ταινίες

Armageddon Time

Emily the Criminal

The Eternal Daughter

Funny Pages

The Inspection

Living

A Love Song

Nanny

The Wonder

To Leslie