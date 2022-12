Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του «Ορφέα» Πατρών στη Φιλαρμονική – ΦΩΤΟ

Την Δευτέρα στις 12-12-2022 20:00 δόθηκε με εξαιρετική επιτυχια και σε μία κατάμεστη αίθουσα, συναυλία των μουσικών συνόλων του Ορφέα Πατρών, προς τιμήν των 130 ετών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών. Την εκδήλωση προλόγησαν ο Πρόεδρος της Φιλαρμονικής κ. Χρήστος Μούλιας και ο Πρόεδρος του Ορφέα Αντώνιος Χριστόπουλος. Το πρόγραμμα άνοιξε η ανδρική χορωδία υπό την διεύθυνση του Φίλιππου Παπαδόπουλου, ακολούθως η Άννα Δενδρινού αφηγήθηκε στους παρευρισκομένους το παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας» της Πηνελόπης Βασιλειάδου και το έκλεισε το μικτό φωνητικό σύνολο Coro Avanti! υπό την διεύθυνση της Λίνας Γερονίκου, ενώ στο πιάνο συνόδευσε η Νίνα Μεταξά. Τα μουσικά σύνολα του Ορφέα εντυπωσίασαν και έτυχαν καταιγισμού χειροκροτημάτων και επιφωνημάτων επιδοκιμασίας από τους παρευρισκομένους. Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του 41ου Φεστιβάλ Πάτρας 2022.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συναυλίας και τα ονοματεπώνυμα όλων των χορωδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Απολυτίκιο Χριστουγέννων – Θεμιστοκλής Πολυκρατης

Λάμπει τ’ αστέρι – Αλέκος Λαϊνας

Χριστούγεννα – Ηλίας Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: Φίλιππος Παπαδόπουλος

Τενόροι Αντώνης Χριστόπουλος, Νίκος Παπακώστας, Δάκης Μυλωνάς, Άγγελος Κονταρίνης

Τενόροι Β Νίκος Λιοπετας ,. Ευθύμιος Σινανίδης, Σπύρος Κανταρέλης, Γρηγόρης Μπαρδάκης

Βαρύτονοι Ηλίας Παπαδόπουλος, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Κώστας Σακελλαρόπουλος

Βαθύφωνοι Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Ελευθέριος Σπετσιέρης, Γεώργιος Τζανίνης, Γρηγόρης Τουλάτος, Κώστας Σγούρας

ΑΦΗΓΗΣΗ

Άννα Δενδρινού

«Το ταξίδι της χιονονιφάδας» της Πηνελόπης Βασιλειάδου

ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

«CORO AVANTI!»

Gaudete – Piae Cantiones Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι: Stephen Hartfield Solo: Φωτεινή Ξυπολιά, Ειρήνη Τσούμα, Χριστιάννα Μωραϊτη, Ελένη Ευθυμίου και Ισμήνη Ζγολόμπη

Irish blessing Παραδοσιακό Ιρλανδίας – επεξεργασία Bob Chilcott

Greensleeves – Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι: Stephen Hartfield

Mille Cherubini in Coro – Franz Schubert Solo: Νίκος Παπακώστας

Panis Angelicus – César Frank Solo: Ιωάννα Παπαγεωργίου

The lord bless you and keep you – John Rutter

When the Saints Go Marching In – Παραδοσιακό Αμερικής, επεξεργασία John Rutter

Dolcissima Maria – Gioacchino Rossini Solo: Ιωάννα Αναγνωστοπούλου – Ιμανίμογλου

Τι νυχτιά (Άγια νύχτα) – Franz Gruber

We wish you a merry Christmas – Arthur Sydney Warrell

Feliz Navidad – Jose Feliciano

Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου

Συνοδεία πιάνου: Λίνα Μεταξά

Σοπράνο Αναγνωστοπούλου Ιωάννα, Διάκου Ασπασία, Ζγολόμπη Ισμήνη, Κουρούσια Μαρία, Μαλτέζου Ιωάννα, Μωραϊτη Χριστιάνα, Παπαγεωργοπούλου Ιωάννα, Τσούμα Ειρήνη, Ξυπολιά Φωτεινή

Άλτο Αλεξίου Αρετή, Ευθυμίου Ελένη, Κανδυλιώτη Φωτεινή, Κούτουλα Ματίνα, Μακρή Μαίρη, Ντελή Δώρα, Παναγοπούλου Γεωργία, Βασιλοπούλου Αγγελική, Δήμου Ξένια

Τενόροι Λιόπετας Νίκος, Μυλωνάς Δάκης, Κονταρίνης Άγγελος, Παπακώστας Νίκος, Σολωμός Γεώργιος, Τζιτζης Βασίλης Τριπολιτσώτης Κώστας

Μπάσοι Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Ανδριόπουλος Ανδρέας, Συνανίδης Ευθύμιος, Χριστόπουλος Αντώνιος

Η Μικτή Χορωδία του Ορφέα Coro Avanti υπό την διεύθυνση της Λίνας Γερονίκου θα εμφανιστεί το Σάββατο 17-12-2022 στις 19:30 σε μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πανεπηστιμίου 24 και Ομήρου στην Αθήνα, την συναυλία θα ανοίξει η Devout Virgins Choir.