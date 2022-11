Επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: Συγκλονιστική περιγραφή της Ελληνίδας που τραυματίστηκε

«Το παιδί μου είναι στο νοσοκομείο με θραύσμα στο πόδι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι καλά, απλά τώρα μου είπε ο πρόξενος ότι το θραύσμα είναι μέσα, δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί και στην Τουρκία δεν ξέρω αν οι γιατροί είναι καλοί», δήλωσε αρχικά η μητέρα της κοπέλας, μιλώντας στο Mega.

«Είχε πάει ταξίδι και στα έξι μέτρα έσκασε η βόμβα, ήταν από τους πολύ τυχερούς γιατί διαμελίστηκαν μου είπε άτομα. Είναι σοκαρισμένη. Μου είπε «μαμά είδα άτομα και παιδάκια σκοτωμένα«. Κοίταζε το κεφάλι να μην έχει χτυπήσει και είδε το πόδι της», περιγράφει έπειτα.

«Έχασε πάρα πολύ αίμα. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που τραυματίστηκαν», προσθέτει στο τέλος.

Ο πατέρας της γυναίκας ανέφερε από πλευράς του πως η κόρη του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να χειρουργηθεί μετά από παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη.

«Δεν φτάνει το σοκ, μας είπαν ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε.

«Βρίσκεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης και το πόδι της είναι σε γύψο. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί μου το Προξενείο και ο Θάνος Πλεύρης και κανονίζουμε τη μεταφορά της στην Ελλάδα. Ευχαριστώ το Προξενείο για το ενδιαφέρον και γιατί βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί μου», συμπλήρωσε.

#BREAKING Istanbul terror attack suspect, named Ahlam Albashir, acted on orders from PKK terrorist group’s base in Syria’s Kobani city pic.twitter.com/g4iUE83OPu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 14, 2022