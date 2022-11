Μουντιάλ, Μαραντόνα: Η μπάλα του γκολ από «το χέρι του Θεού» πουλήθηκε για 2,3 εκατ. ευρώ

Η ιστορική μπάλα από τον μυθικό αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 1986 δημοπρατήθηκε και πουλήθηκε αντί 2,3 εκατ. ευρώ.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου για τα απίστευτα κατορθώματά του στα γήπεδα με την μπάλα και από πολλούς θεωρείτε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πάτησε ποτέ το πόδι του στη γη.

🚨| Diego Maradona's "Hand of God" ball has been sold at auction for £2million by the referee of the match.💰 pic.twitter.com/sHdrK2x4dL

