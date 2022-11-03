Πάτρα: Εκλογές την Κυριακή για τους φαρμακοποιούς – Ολα τα ονόματα

Στις κάλπες θα προσέλθουν την Κυριακή οι φαρμακοποιοί της Αχαΐας προκειμένου να εκλέξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου τους.
Αξιοσημείωτο των εκλογών πως για πρώτη φορά θα υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο, του νυν προέδρου, Ανδρέα Σοφιανόπουλου.
Στον Σύλλογο είναι εγγεγραμμένα 285 μέλη.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟI ΓΙΑ ΔΣ
– ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
– ΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ
– ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
– ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
– ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
– ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
– ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
– ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
– ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΑΚΤΙΚΟΙ
– ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
– ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΦΣ – ΤΑΚΤΙΚΟΙ
– ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
– ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
– ΧΙΩΝΗΣ-ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
– ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΦΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
– ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
– ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
– ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
– ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ.