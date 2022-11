Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Συναντήσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χ. Μπούρα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επισκέφθηκε στις 23.11.22 ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητής Άγγελος Συρίγος. Κατά την επίσκεψή του ο Υφυπουργός συνεχάρη τις φοιτήτριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, οι οποίες κατέκτησαν το τρίτο βραβείο στον Ετήσιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Chem-E-Car του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών (AIChE 2022) στο Phoenix των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν, μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και του κ. Συρίγου, θέματα αναφορικά με τις φοιτητικές εστίες, τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Γόνιμος διάλογος, μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Προέδρου του ΕΑΠ Καθηγητή Ι. Καλαβρουζιώτη και του Αντιπροέδρου Καθηγητή I. Συμπέθερου, πραγματοποιήθηκε χθες, κατά την επίσκεψη τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβεβαιώνοντας την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω επέκτασή της.





Εορτασμός Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών – 29/11/2022

Ο εορτασμός της 58ης Επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Η συγκεκριμένη επέτειος έχει βαρύνουσα σημασία για το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ παράλληλα συνδυάζει το διττό εορτασμό: της ιδρύσεως του Ιδρύματος και του προστάτη Αγίου των Πατρών, Αποστόλου Ανδρέα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 58η επέτειο από της ιδρύσεώς του γιορτάζει 58 συναπτά χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό. Με τον Χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του προγράμματος της φετινής εκδήλωσης. Την κεντρική ομιλία με θέμα: «Δημοκρατία και Ανάπτυξη σε εποχές ανατροπής υποδείγματος» θα πραγματοποιήσει ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, κ. Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Α. Γιαννίτση.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν στα τηλέφωνα: 2610 996611 & 996695.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/eortasmos-idryseos-panepistimiou-patron-29-11-2022/





Τελετή Αναγόρευσης της Καθηγήτριας Βιοφυσικής Irit M.H. Sagi σε Επίτιμη Διδάκτορα, 01/12/2022

Η Irit M.H. Sagi Καθηγήτρια Βιοφυσικής, θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαος Καραμάνος ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας, Καθηγητή κ. Αχιλλέα Θεοχάρη και η περιένδυσή της από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Matrix Remodeling Enzymes: From Molecular Mechanisms to Pathophysiology, and Pharmacology». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf).

Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tis-kathigitrias-viofysikis-irit-m-h-sagi-se-epitimi-didaktora-1-12-2022/



Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης και Βραβεία Εξαίρετης Διδασκαλίας

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών για δεύτερη φορά απονέμει τα Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης Παναγιώτης Κανελλόπουλος» & Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» σε μέλη του Ιδρύματος. Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr).

Περισσότερες πληροφορίες:



Ημερίδα Κοινωνικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει, με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ημερίδα με τίτλο: «Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το παρόν και το μέλλον». Η Ημερίδα πραγματοποιείται σήμερα, από τις 09:00 έως τις 17:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη του έργου της Κοινωνικής Μέριμνας σε κάθε Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα ένας απολογισμός των μέχρι τώρα δράσεων. Εκπρόσωποι από την πλειοψηφία των Πανεπιστημίων της χώρας θα παρουσιάσουν το έργο και τις εκάστοτε δράσεις τους. Την Ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Με κεντρική ομιλία θα συμμετάσχει η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Όλες τις λεπτομέρειες της Ημερίδας, καθώς και τη φόρμα προεγγραφής, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/imerida-oi-ypiresies-koinonikis-meri/





ΜΕΤ: Ευρωπαϊκή Ημέρα Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς “Πανεπιστημιακά Μουσεία: Δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία”, 25/11/2022

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων συνδιοργανώνουν Διαδικτυακή Εκδήλωση/Στρογγυλή Τράπεζα με την ευκαιρία του Εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς, με θέμα: «Πανεπιστημιακά Μουσεία: Δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία», σήμερα Παρασκευή 25/11/2022, στις 18.30. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/met-evropaiki-imera-akadimaikis-klironomias-panepistimiaka-mouseia-draseis-gia-to-perivallon-kai-tin-aeiforia-25-11-2022/

Παρακολουθείστε την εκδήλωση στον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91407189243?pwd=YkxlMEZsZS9IYWlMUjZ1SkprWU04QT09

Εγκαίνια της Μόνιμης Συλλογής Οδίτης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, στις 19.00 στο κτήριο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Μ. Αλεξάνδρου, Κουκούλι) τα Εγκαίνια της Μόνιμης Συλλογής Οδίτης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε μια δράση που από τη μια εμπεριείχε την έννοια της ανακύκλωσης -και κατά συνέπεια μιας αρχικής αναφοράς στην αειφορία και τη συμβολή του τουρισμού σε αυτή- και από την άλλη τους φέρνει σε επαφή με δημιουργούς πολιτιστικών αναπαραστάσεων αλλά και με τις ίδιες τις πολιτιστικές αναπαραστάσεις. Επίσης την ίδια ημέρα διοργανώνεται, σε συνεργασία με την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, ημερίδα με θέμα: «Το ταξίδι στην Λογοτεχνία». Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://tourism.upatras.gr/?news=%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE

Πρόσκληση Εκδήλωσης – 50 Χρόνια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 17/12/2022

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί όλα τα μέλη του, εν ενεργεία και μη, τους φοιτητές του, τους αποφοίτους του και τους φίλους του, στην εκδήλωση εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12/2022, 11:30 – 14:30 (έναρξη προσέλευσης 11:10), στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης (και ο σύνδεσμος για δήλωση συμμετοχής) δίνονται στον σύνδεσμο: https://www.civil.upatras.gr/index.php/event/ekdhlwsh_eortasmou50xronwn/

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου Φοιτητικής Εστίας

Από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, το ωράριο λειτουργίας του εστιατορίου στην Φοιτητική Εστία για το μεσημεριανό διευρύνεται και διαμορφώνεται από τις 11.30 έως τις 16.00.





Ο BEST Patras παρουσιάζει έναν Διαγωνισμό Μηχανικής για φοιτητές/τριες Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών (STEM) του Πανεπιστημίου Πατρών, τον EBEC Challenge Patras

Ο European BEST Engineering Competition Challenge (EBEC Challenge) όντας ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς μηχανικής για φοιτητές/τριες STEM στην Ευρώπη, είναι ένας διαγωνισμός 2 επιπέδων, βασισμένος σε ομάδες, σε 2 κατηγορίες – Innovative Design και Case Study. Και οι δύο κατηγορίες βασίζονται σε διεπιστημονικά θέματα που αναπτύχθηκαν για φοιτητές τεχνολογίας ώστε να τους δώσουν την ευκαιρία να

χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Φέτος, ο BEST Patras διοργανώνει τον EBEC Challenge Patras στις 8-11 Δεκεμβρίου.

Η ομάδα που αποδεικνύεται ότι έχει την πιο αποτελεσματική, δημιουργική και επιτυχημένη λύση στο τέλος του Τοπικού Γύρου του EBEC Challenge θα διαγωνιστεί στον Εθνικό Γύρο της Θεσσαλονίκης με τους νικητές των EBEC Challenge Athens, EBEC Challenge Chania και EBEC Challenge Thessaloniki.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://bestpatras.org/activities/ebecchallenge2022/index.html



Eπαναπιστοποίηση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον ACCA για την επόμενη πενταετία 2023-2027

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017 προσφέρει στους αποφοίτους του την ευκαιρία να αποκτήσουν μια από τις πιο σημαντικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον χώρο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής Επιστήμης, μέσω της συνεργασίας του με το παγκόσμιο Οργανισμό Ορκωτών-Λογιστών Ελεγκτών [ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS –ACCA]. Ύστερα από επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών (έληγε η υφιστάμενη πιστοποίησή το Δεκέμβριο του 2022), ο Οργανισμός επαναπιστοποίησε το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία (2023-2027) Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα συνεχίζουν να εξαιρούνται από τις εξετάσεις 6 μαθημάτων (σε σύνολο 13) για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο συνεργασίας με τον ACCA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.bma.upatras.gr/images/new/plaisioACCA2023202723112022.pdf



Τα Νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

· Προκήρυξη εσωτερικού διατμηματικού φοιτητικού πρωταθλήματος πετοσφαίρισης (2022-2023)

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο προκηρύσσει εσωτερικό διατμηματικό φοιτητικό πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης για Φοιτητές και Φοιτήτριες από τον Ιανουάριο 2023. Συγκεκριμένα, καλούνται οι Φοιτητές και οι Φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν, να το δηλώσουν στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου usport@upatras.gr Η δήλωση κάθε φοιτητή-τριας θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022. Απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής η κάρτα μέλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/prokiryxi-esoterikou-diatmimatikou-foititikou-prootathlimatos-petosfairisis-2022-2023/

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου Φοιτητικού Τουρνουά BEACH VOLLEY στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, 16-17/12/2022

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα διοργανώσει Χριστουγεννιάτικο Φοιτητικό Τουρνουά Beach Volley για Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών, στα γήπεδα Beach Volley του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022. Δήλωση συμμετοχής γίνεται στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου usport@upatras.gr ως και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022. Απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή δωρεάν κάρτας μέλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου 2022-2023. Περισσότερα: https://www.upatras.gr/diorganosi-christougenniatikou-foititikou-tournoua-beach-volley-sto-panepistimiakom-gymnastirio-16-17-12-2022/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο