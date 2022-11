Taylor Swift: Θριάμβευσε στα MTV EMA 2022 – Όλοι οι νικητές των βραβείων

Σάρωσε στα φετινά MTV EMA η Taylor Swift. Σε μία λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/11) στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κέρδισε το βραβείο του καλύτερου καλλιτέχνη, του καλύτερου βίντεο, του καλύτερου ποπ καλλιτέχνη και του καλύτερου βίντεο μεγάλου μήκους με το «All Too Well: The Short Film».

«Ένιωσα ότι έμαθα τόσα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία ταινιών μπορεί να αποτελέσει φυσική προέκταση της αφήγησής μου», δήλωσε η ίδια παραλαμβάνοντας το τέταρτο βραβείο της.

Σημειώνεται ότι τις περισσότερες υποψηφιότητες είχε ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος συγκέντρωσε επτά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αυτές του καλύτερου καλλιτέχνη και του καλύτερου τραγουδιού. Η Taylor Swift είχε 6 υποψηφιότητες.

Επίσης, πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν και η Νίκι Μινάζ, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερου Hip-Hop και καλύτερου τραγουδιού.

Το MTV EMA Generation Change 2022 απέσπασαν τρεις ακτιβίστριες από την Ουκρανία, οι οποίες μεταξύ άλλων βρίσκουν στέγη σε πρόσφυγες και βοηθούν οικογένειες με παιδιά.

Στην τελετή τραγούδησαν οι Ava Max, David Guetta & Bebe Rexha, Gayle, Gorillaz & Thundercat, Kalush Orchestra, Lewis Capaldi, Muse, OneRepublic, Spinall & Äyanna & Nasty C, Stormzy και Tate McRae.

Αναλυτικά οι νικητές

Best Song

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

Best Video

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Artist

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Best Live

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Best Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

