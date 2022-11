Προβολή της ταινίας «Vortex» του Γκάσπαρ Νόε στο μικρόΠΑΝΘΕΟΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γκάσπάρ Νόε

Πρωταγωνιστούν: Ντάριο Αρτζέντο, Φρανσουάζ Λεμπρούν, Άλεξ Λουτζ

Παραγωγή: Έντουαρντ Βάιλ, Βινσέντ Μαραβάλ, Μπραχίμ Τσιούα

Φωτογραφία: Μπενουά Ντεμπιέ

Ήχος: Κεν Γιασουμότο

Διεύθυνση παραγωγής: Ζαν Ραμπάς

Κοστούμια: Κορίν Μπριάν

Μοντάζ: Ντένις Μπέντλοου, Γκασπάρ Νοέ

Διάρκεια: 142’

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία, Βέλγιο, Μονακό

Έτος Παραγωγής: 2021

τρέηλερ: https://www.youtube.com/watch?v=UVlPi-9qKsM

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

– Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Zabaltegi-Tabakalera – Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2021

– Επίσημη Συμμετοχή – Φεστιβάλ Λοκάρνο 2021

– Βραβείο Fipresci – Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης 2022

– Επίσημη Συμμετοχή – Cannes Premiere – Φεστιβάλ Καννών 2021

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σ’ ένα λαβυρινθώδες Παριζιάνικο διαμέρισμα, δυό ηλικιωμένοι, Εκείνος και Εκείνη, έρχονται αντιμέτωποι με τα γηρατειά και την φθορά.

Εκείνος (Dario Argento), κριτικός κινηματογράφου, με προβλήματα στην καρδιά, προσπαθεί να ολοκληρώσει την συγγραφή ενός βιβλίου γιά τα Όνειρα και τον Κινηματογράφο και Εκείνη (Françoise Lebrun), πρώην ψυχίατρος, δίνει πολύ πιό δύσκολη μάχη, μιάς και είναι στα πρώτα στάδια της άνοιας…

Την οικογένεια συμπληρώνει ο γιός (Alex Lutz), που προσπαθεί να «ξεκόψει» από τα ναρκωτικά και ο πιτσιρικάς γιός του (Kylian Dheret), το πιό υγιές μέλος, με όλο το μέλλον μπροστά του…

Ο σκηνοθέτης έχοντας βιώσει τον θάνατο της μητέρας του και της γιαγιάς του από άνοια και γλυτώνοντας και ο ίδιος από του Χάρου τα δόντια (μιά εγκεφαλική αιμορραγία παραλίγο να τον σκοτώσει τις τελευταίες ημέρες του 2019) αφιερώνει την ταινία σε αυτούς, που πρώτα αποσυντίθεται το μυαλό και μετά η καρδιά τους…

O 89χρονος Αρχεντίνος ζωγράφος, συγγραφέας και δάσκαλος Luis Felipe Noe, πατέρας του σκηνοθέτη, είπε στον γιό του γιά το «Vortex»:

«χωρίς να έχει σταγόνα βίας, είναι με διαφορά η πιό βίαιη ταινία σου. Και αυτό γιατί μιλάει γιά την σκληρότητα της ζωής, κάτι, που όλοι οι άνθρωποι, αργά ή γρήγορα θα γευθούν…»

(Νικόλαος Ε. Καββαδίας – σιν-ένοχος)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πού? – μικρόΠΑΝΘΕΟΝ (Δημητρίου Γούναρη 34, Πάτρα – τηλ.:2610-325778)

Πότε? – Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022

‘Ωρα ‘Εναρξης: 9.30 το βράδυ

Διοργανωτής: γυμνός οφθαλμός

Η αφίσσα της προβολής είναι ακόμα μιά εξαιρετική δημιουργία του συνεργάτη και συν-ονειροπόλου Ανδρέα Κρίβα.

– Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης –

ΓΚΑΣΠΑΡ ΝΟΕ (27 Δεκεμβρίου 1963, Μπουένος Άιρες, Αρχεντίνα)

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Μικρού Μήκους

1985 Tintarella di luna

1987 Pulpe amère

1991 Carne – Kρέας

1995 Une expérience d’hypnose télévisuelle (1995)

1998 Sodomites (1998)

1998 We Fuck Alone (1998) – μέρος της σπονδυλωτής ταινίας Destricted

2002 Intoxication

2005 Eva

2008 SIDA – μέρος της σπονδυλωτής ταινίας 8

2012 Ritual – μέρος της σπονδυλωτής ταινίας 7 Days in Havana

2014 Shoot – μέρος της σπονδυλωτής ταινίας Short PLays

Μεγάλου Μήκους

1998 I Stand Alone

2002 Irreversible

2009 Enter the Void

2015 Love

2018 Climax

2021 Vortex