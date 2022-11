Αυθεντικός Ρέμπραντ αποδείχθηκε πίνακας που θεωρούνταν «πρόχειρο αντίγραφο»

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των ειδικών που υποστήριζαν ότι επρόκειτο για αντίγραφο, ήταν η φαινομενική έλλειψη λεπτομέρειας στις πινελιές. Με τη χρήση της τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε αρκετές αλλαγές στο προσχέδιο, ενώ το ζωγράφιζε. Αυτό δείχνει ότι η σύνθεση ήταν μια δημιουργική διαδικασία. Κάτι που σημαίνει ότι ο ζωγράφος άλλαζε γνώμη ενώ δούλευε. Ξεκάθαρα δεν αντέγραφε άλλον πίνακα.

Ολλανδοί ιστορικοί τέχνης αποκάλυψαν ότι τελικά είναι αυθεντική δημιουργία του Ρέμπραντ ένα έργο που παρέμενε ξεχασμένο σε μια γωνιά Μουσείου, επειδή θεωρούνταν αντίγραφο.

Το εν λόγω έργο, του 1640- με τίτλο «The Creation of Jesus on the Cross» (Η Δημιουργία του Χριστού στον Σταυρό) – θεωρούνταν δημιουργία κάποιου που αντέγραψε τον μεγάλο ζωγράφο. Όμως, πριν δυο ημέρες, το Μουσείο Bredius στη Χάγη, όπου εκτίθεται το έργο από τότε που αγοράστηκε το 1921, αποκάλυψε ότι χάρη σε νέες επιστημονικές τεχνικές διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα το ζωγράφισε ο Ρέμπραντ.

«Η ποιότητα των λεπτομερειών είναι τόσο καλή που είμαι πεπεισμένη ότι πρόκειται για Ρέμπραντ», δήλωσε η Γιοχάνεκε Φερχάφε, συντηρήτρια έργων τέχνης, η οποία μελέτησε τον εν λόγω πίνακα μαζί με τον Γερούν Χιλτάι. Ο τελευταίος- πρώην έφορος στο Μουσείο Boijmans Van Beuningen του Ρότερνταμ- ήταν ο άνθρωπος που «ανακάλυψε εκ νέου» το έργο ενώ έκανε έρευνα σχετικά με ένα βιβλίο για τον Ρέμπραντ, περίπου πριν από ένα χρόνο.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των ειδικών που υποστήριζαν ότι επρόκειτο για αντίγραφο, ήταν η φαινομενική έλλειψη λεπτομέρειας στις πινελιές. Ο Γερούν Χιλτάι εξήγησε πως πρόκειται για έργο σε λάδι και ότι είναι προπαρασκευαστικό σχέδιο για άλλο πίνακα. «Θέλει να δείξει τη σύνθεση, μια πρόχειρη ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι ο πραγματικός πίνακας», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον μεγάλο καλλιτέχνη.

Με τη χρήση της τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε αρκετές αλλαγές στο προσχέδιο, ενώ το ζωγράφιζε, σημείωσε η Γιοχάνεκε Φερχάφε. «Αυτό δείχνει ότι η σύνθεση ήταν μια δημιουργική διαδικασία. Κάτι που σημαίνει ότι ο ζωγράφος άλλαζε γνώμη ενώ δούλευε. Ξεκάθαρα δεν αντέγραφε άλλον πίνακα», συμπλήρωσε.

Ο Ρέμπραντ θεωρείται ο σημαντικότερος Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών. Το όνομά του συμβολίζει τη «χρυσή εποχή» της Ολλανδίας, στην οποία και ανήκει χρονικά το έργο του.