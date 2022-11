Κέβιν Σπέισι: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ακόμη 7 σεξουαλικά αδικήματα ο ηθοποιός

Ο Κέβιν Σπέισι θα κατηγορηθεί για επτά επιπλέον σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ενός άνδρα, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νέες κατηγορίες σε βάρος του 63χρονου ηθοποιού αποτελούνται από τρεις κατηγορίες για άσεμνη επίθεση, τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για πρόκληση προσώπου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συγκατάθεση.

Ο Σπέισι εμφανίστηκε στο κεντρικό ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου, γνωστό ως Old Bailey, τον Ιούλιο για να αρνηθεί πέντε κατηγορίες που αφορούσαν τρεις άνδρες, οι οποίοι είναι σήμερα 30 και 40 ετών.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι “αρνείται σθεναρά” τους ισχυρισμούς των τριών ανδρών. Ο δικαστής όρισε μια δίκη τριών έως τεσσάρων εβδομάδων για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο, η οποία θα αρχίσει στις 6 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι νέες κατηγορίες σε βάρος του Κέβιν Σπέισι

Ο δικαστής δήλωσε ότι η δίκη θα εκδικαστεί στο Old Bailey, εκτός εάν η ημερομηνία μπορεί να προσαρμοστεί στο Southwark crown court στο νότιο Λονδίνο, και χορήγησε στον Σπέισι συνεχή εγγύηση χωρίς όρους.

Χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομα του ηθοποιού, Κέβιν Σπέισι Φάουλερ, οι πρόσθετες κατηγορίες ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από το τμήμα ειδικού εγκλήματος της CPS.

Η Rosemary Ainslie, επικεφαλής του ειδικού τμήματος εγκλημάτων της CPS, δήλωσε: “Η CPS ενέκρινε πρόσθετες ποινικές κατηγορίες κατά του Κέβιν Σπέισι, 63 ετών, για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός άνδρα μεταξύ 2001 και 2004. Το CPS ενέκρινε επίσης μία κατηγορία για την πρόκληση ενός ατόμου σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συγκατάθεση. Η εξουσιοδότηση για την απαγγελία κατηγοριών ακολουθεί την επανεξέταση των στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνάς της. Η Εισαγγελία του Στέμματος υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποινική διαδικασία κατά του κ. Σπέισι είναι ενεργή και ότι έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη“.

Ο Κέβιν Σπέισι, ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του στη σειρά του Netflix House of Cards και σε ταινίες όπως οι The Usual Suspects και American Beauty, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο Old Vic μεταξύ 2004 και 2015.

dikastiko.gr