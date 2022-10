Bloomberg: Η Τουρκία έκανε δοκιμή ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς

Μια πολύ ανησυχητική είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Τουρκία έκανε σήμερα δοκιμή ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς.

Το Bloomberg επικαλείται δυο διαφορετικές πηγές που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφόρηση και όπως αναφέρει ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε πάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανάρτηση πανεπιστημιακού στο twitter, η Τουρκία πλέον με αυτόν τον βαλλιστικό πύραυλο μπορεί να χτυπήσει στόχους και πέραν της Αθήνας και όπως αναφέρει «επιθυμούν πυραύλους ακόμα μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές».

#Turkey also successfully tested a short-range tactical ballistic missile. Tayfun (Tornado) ballistic missile manufactured by Turkish company #Roketsan hit a target 561 km away in today’s test. Turkey has already developed the Yıldırım missile with a range of more than 150 km. pic.twitter.com/Hlvj6VvaGD

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by Turkey was tested.

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους ανέφεραν ότι ο πύραυλος διένυσε μια απόσταση 561 χιλιομέτρων σε 458 δευτερόλεπτα και κατέπεσε στα ανοικτά της Σινώπης.

