Νέα του δημιουργία του καλού Πατρινού σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη… Κι όπως έγραψε ο ίδιος στο fb:

Η καινούργια μου μικρού μήκους με τίτλο «Πλευρά» (Fracture) ξεκινάει το ταξίδι της στον κόσμο απ’ τη Βόρειο Ιρλανδία και το Foyle Film Festival! Με τους Smaragda Smyrnaiou Υβόννη Μαλτέζου Φώτο Λαμπρινό, Baklesi Lila

My new short is doing its world premiere! With Yvoni Maltezou Smaragda Smyrnaiou, Foto Lambrino , Lila Baklesi