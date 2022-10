Πατρῶν Χρυσόστομος πρός Carolyn Maloney: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί ἀγαπᾶτε τήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα…»

Τήν Τρίτη 4.10.2022 ἀνηγορεύθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκπαίδευσης καί κοινωνικῆς Ἐργασίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἡ κ. Carolyn Maloney, Ἀντιπρόσωπος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Η. Π.Α.

Ἡ τελετή ἒλαβε χώρα στήν Αἲθουσα τελετῶν «Ὀδυσσέας Ἐλύτης», τοῦ κτηρίου Διοίκησης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

Στήν σεμνή καί συγκινητική τελετή παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μέ λόγους θερμούς στό τέλος τῆς τελετῆς ἀναγόρευσης, εὐχαρίστησε τήν τιμηθεῖσα, διά τήν ἀγάπη της πρός τήν Ἑλλάδα, τήν ὁποίαν εὐκαίρως ἀκαίρως ἐκφράζει, γιά τήν στήριξη τῶν δικαίων τῆς Πατρίδος μας, γιά τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν ἱστορία μας, γιά τούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία μας ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, γιά τήν στήριξη τῆς Ὁμογενείας καί τόσα ἂλλα, τά ὁποῖα δέν τήν συνιστοῦν ἁπλῶς ὡς Φιλέλληνα, ἀλλά ὡς πρόσωπο μέ γνήσιο ἑλληνικό φρόνημα, γι’αὐτό καί τῆς ἒχει δοθεῖ προσφυῶς, ἀπό τήν Ὁμογένεια, ὁ τῖτλος «Μπουμπουλίνα».

Ἐπίσης, τήν εὐχαρίστησε διά τό μήνυμα, τό ὁποῖο ἀπέστειλε μαγνητοσκοπημένο, στήν μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Παμπελοποννησιακό Στάδιο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτὼν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή, καί τῆς προσέφερε ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πολιούχου Πατρῶν, ὁ Σταυρός τοῦ ὁποίου εἶναι τό ἒμβλημα τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

Τήν τιμηθεῖσα προσεφώνησε ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, Καθηγητής κ. Χρῖστος Μπούρας, ἐνῶ χαιρετισμό ἀπηύθυναν, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Καθηγητής κ. Βασίλειος Κόμης καί ἡ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκπαιδεύσης καί Κοινωνικῆς Ἐργασίας, Καθηγήτρια κ. Ἂννα Φτερνιάτη.

Ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο ἡ παρουσίαση τῆς τιμηθείσης ἀπό τήν Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Ἐπιστημῶν τῆς Ἐκπαίδευσης καί Κοινωνικῆς Ἐργασίας κ. Ἰγνατία Φαρμακοπούλου, ἀνεγνώσθη τό ψήφισμα καί ὁ τῖτλος τῆς Ἐπιτίμου Διδάκτορος ἀπό τόν Πρύτανη καί ἀκολούθησε ἡ ἀναγόρευση τῆς κ. Carolyn Maloney εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος καί ἡ περιένδυσή της μέ τήν τήβεννο καί ἡ ἐπίδοση τοῦ μεταλλίου τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἀπό τόν Πρύτανη.

Ἡ τιμηθεῖσα ἀνέπτυξε τό θέμα: «Mathisi: The power of learning in the United States Congress and U.S-Greece Relationship».

Ὁ λόγος της ἦτο συγκινητικός γιά ὃσα ἀνέφερε γιά τήν Ἑλλάδα, γιά τά ἀπαράγραπτα δίκαιά της, γιά τήν σχέση της μέ τήν ὁμεγένεια καί τόσα ἂλλα.

Ἡ Ὁμιλήτρια κατεχειροκροτήθη ἀπό ὃλους τούς παρισταμένους.

Τήν παράσταση στό τέλος ἒκλεψε ἡ μικρή μαθήτρια Ραφαέλα, ἡ ὁποία ντυμένη μέ τήν παραδοσιακή φορεσιά τῆς Μπουμπουλίνας, προσέφερε ἀνθοδέσμη στήν κ. Carolyn Maloney καί εἶπε λόγους ἐνθουσιαστικούς γιά τήν τιμηθεῖσα καί γιά τό χρέος ὃλων μας νά ἀγαπᾶμε μέχρι θυσίας τήν Ἑλλάδα.