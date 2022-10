Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών – Εκδηλώσεις, συνέδρια και διακρίσεις

Όλα τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από το σχετικό δελτίο Τύπου της Πρυτανείας.

1909-1922, Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα, 22/10/2022

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στις 19.00 παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά με τίτλο: «1909 – 1922, Επανάσταση & Αντεπανάσταση στην Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Φιλοποίμενος 24, Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου

Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Παν/μίου Πατρών

Τάσος Χατζηαναστασίου, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός

και ο συγγραφέας του βιβλίου

Παρεμβαίνει η Κωνσταντίνα Παπάκου, μέλος Δ.Σ. ΟΠΣΕ (Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας) & πρόεδρος του Π. Σ. Προσφύγων Γηροκομείου Πάτρας και συντονίζει η Βίκυ Φλέσσα, δημοσιογράφος.

Εκδήλωση με τίτλο: (Σχεδόν) 100 χρόνια κβαντική θεωρία: Πώς η διαμάχη για τη φύση της πραγματικότητας οδηγεί σε νέες τεχνολογίες

Με αφορμή την απονομή του φετινού Νόμπελ Φυσικής στον τομέα της Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει μία εκδήλωση πάνω στο αντικείμενο, η οποία απευθύνεται τόσο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στο ευρύτερο κοινό. Ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος, κ. Χάρης Αναστόπουλος θα κάνει μία εκλαϊκευτική παρουσίαση του αντικειμένου με τίτλο: (Σχεδόν) 100 χρόνια κβαντική θεωρία: «Πώς η διαμάχη για τη φύση της πραγματικότητας οδηγεί σε νέες τεχνολογίες». Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το κοινό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου και ώρα: 18.30, στο Αμφιθέατρο ΑΑ στο κτίριο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

EDGE INTELLIGENCE Conference

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), συνδιοργανώνουν το πρώτο στην Ελλάδα Επιστημονικό Συνέδριο που γεφυρώνει την ακαδημία με την ελληνική βιομηχανία στον κλάδο των ψηφιακών – αναδυόμενων τεχνολογιών. Το EDGE INTELLIGENCE Conference (https://conference.hetia.org/) θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2022 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και προσδοκά να αποτελέσει την απαρχή μιας σταθερής ετήσιας διοργάνωσης, θεμελιώνοντας τη συνεργασία του επιχειρηματικού χώρου με όλα τα αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στις 27 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί Ημέρα Καριέρας με την συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών Τεχνολογίας οι οποίες θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες απασχόλησης και θα αλληλεπιδράσουν με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν θέματα εργασίας. Η συμμετοχή των φοιτητών στην Ημέρα Καριέρας προσφέρεται δωρεάν.

«4η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

To Tμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, για δεύτερη συνεχή χρονιά οργανώνει την «4η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη, (ώρα 10:00-15:00), προς τιμή της εορτής του Αγ. Ανδρέα, «Aλιέα» στο επάγγελμα και «Ιεραπόστολο», σύμβολο-λογότυπο του Παν/μίου Πατρών και πολιούχο της πόλης. Η δράση αυτή γίνεται σε συνδυασμό με ανάλογες εκδηλώσεις στην Μεσόγειο και στοχεύει στο να γίνει γνωστή η δραστηριότητα στο ευρύ κοινό μέσα από παράλληλες ενέργειες. Η διοργάνωση υποστηρίζεται έμπρακτα από τον τοπικό Σύνδεσμο Ιχθυοκαλλιεργειών Δυτικής Ελλάδος και από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) η οποία αποτελείται από 23 εταιρείες μέλη, η παραγωγή των οποίων αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Συμμετέχουν με παρουσιάσεις εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, το Παν/μιο Κρήτης, το Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, την Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, η εκδήλωση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μεσολόγγι και είναι ανοικτή στο κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας, μέχρι 26 Νοεμβρίου στην διεύθυνση sandreasday@gmail.com, δίνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και φορέα εκπροσώπησης). Βεβαίωσης συμμετοχής εκδίδεται σε όσους το επιθυμούν, κατά το πέρας της εκδήλωσης αφού το δηλώσουν κατά την εγγραφή τους.

Έναρξη προπονήσεων Κολύμβησης για τους Φοιτητές-τριες και τα λοιπά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Από τις 18.10 ξεκίνησαν οι προπονήσεις Κολύμβησης για Φοιτητές και Φοιτήτριες και για τα υπόλοιπα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, στο Κολυμβητήριο “Ολυμπιονίκης Α. Πεπανός”, Πατρών Κλάους 91, Κουκούλι, Πάτρα. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00 το πρωί έως 1:00 το μεσημέρι. Όλες και όλοι που θα συμμετέχουν πρέπει να έχουν εκδώσει την κάρτα μέλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Αιτήσεις για κάρτα μέλους: https://gym.upatras.gr

Το νέο τεύχος του περιοδικού @UP

Το 1ο τεύχος της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς -πιστό στο ραντεβού του- αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upatras.gr/stay-tuned/at-up/ . Το περιοδικό προσκαλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συνδράμουν την έκδοση με τα κείμενά τους, καθώς εξαρχής ο στόχος του ήταν να στήσει γέφυρες ουσιαστικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Μπορείτε να στέλνετε τη συνεργασία σας, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας στο μέιλ newsletter@upatras.gr. Το επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στις 15/12/2022 (η συνεργασία σας για το τεύχος αυτό πρέπει να σταλεί έως τις 20/11/22).

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

Ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Oστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και Επιστημονικού Υπευθύνου του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή», έλαβε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τιμητική διάκριση. Τέτοιου είδους διακρίσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα Ιατρικής, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και το Πανεπιστήμιο Πατρών και αποτελούν ένδειξη ότι εκτός από το πολύ υψηλό ερευνητικό και επιστημονικό έργο που υλοποιείται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, επιτελείται και ένα εξίσου σημαντικό κοινωνικό έργο αυθεντικής κοινωνικής προσφοράς που εστιάζει στην ελπίδα, στην αγάπη και στο συνάνθρωπο και συνακόλουθα σε όλη την κοινωνία.

Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ο Καθηγητής και προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας κ. Νικόλαος Κούτσιας, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Stanford του 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου για το 2021.

Η Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδάκη βραβεύτηκε από το American Institute of Chemical

Engineers SAIChE Awards Committee, για την επιστημονική δημοσίευση “Hazard Evaluation of Metal−Organic Framework Synthesis and Scale-up: A Laboratory Safety Perspective” by Harold U. Escobar-Hernandez, Ruiqing Shen, Maria I. Papadaki, Joshua A. Powell, Hong-Cai Zhou, and Qingsheng Wang, ACS Chemical Health & Safety, Vol. 28, July 27, 2021, pp. 358-368. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται στα Τμήματα της νεοσύστατης Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και προβάλλουν διεθνώς το Ίδρυμα και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

Εκδηλώσεις Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου

TwinnAIR-Horizon Europe Project Kick-off meeting

20-21/10/22

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

21-23/10/22

Περισσότερα: https://congressworld.gr/event/esoteriki-pathologia-2022/

Επιστημονικό Διεθνές Συνέδριο: HETiA/ HELLENIC EMERGING TECHNOLOGIES INDUSTRY ASSOCIATION

25-27/10.22