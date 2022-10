Καρδιά: Πόσο κινδυνεύει στους μεσήλικες που δεν κοιμούνται καλά

Θα μπορούσατε να πείτε ότι ο βραδινός σας ύπνος είναι αρκετός και ποιοτικός; Αν όχι, τότε ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε για την υγεία της καρδιάς σας. Αυτό υποστηρίζει νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο ύπνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καρδιαγγειακής υγείας.

Ερευνητές από το Columbia Mailman School of Public Health πρόσθεσαν στις επτά αρχικές μετρήσεις (Life’s Simple 7) της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την καρδιαγγειακή υγεία μια όγδοη: Τον ύπνο. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Heart Association.

Ειδικότερα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα δεδομένα περίπου 2.000 ενηλίκων μέσης έως μεγαλύτερης ηλικίας από την αμερικανική μελέτη Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) για την καρδιαγγειακή νόσο και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυτή. Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε μια εξέταση ύπνου και παρείχαν ολοκληρωμένα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του ύπνου τους.

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν διάφοροι δείκτες καρδιαγγειακής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων Life’s Simple 7, καθώς και μιας σειράς διαφορετικών μετρήσεων αναφορικά με τον ύπνο, όπως η ποιότητα και η διάρκεια, με στόχο να διαπιστωθεί ποιες παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.

Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι:

Το 63% κοιμόταν λιγότερο από 7 ώρες

Το 30% κοιμόταν λιγότερο από 6 ώρες

Το 39% παρουσίαζε υψηλή διακύμανση στη διάρκεια ύπνου

Το 25% παρουσίαζε υψηλή διακύμανση στο χρόνο ύπνου

Το 14% αντιμετώπιζε υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

Το 36% αντιμετώπιζε συμπτώματα υψηλής αϋπνίας

Το 47% αντιμετώπιζε μέτρια έως σοβαρή υπνική άπνοια, όπου η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα

Υπενθυμίζεται ότι ως ιδανική διάρκεια ύπνου ορίζονται οι 7 και άνω, αλλά λιγότερο από 9 ώρες.

Η μελέτη έδειξε, επιπλέον, ότι τα άτομα με σύντομη διάρκεια ύπνου είχαν:

Υψηλότερες πιθανότητες χαμηλής αποτελεσματικότητας ύπνου (<85% του χρόνου που περνούσαν ξαπλωμένοι με κλειστά φώτα αξιοποιήθηκε για ύπνο),

Ακανόνιστα μοτίβα ύπνου (μεταβλητή διάρκεια και χρόνος ανά ημέρα),

Υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

Υπνική άπνοια

Υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και υπέρτασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλές διαστάσεις ανθυγιεινού ύπνου μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα και δυνητικά να αλληλεπιδρούν, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο για καρδιακής νόσου

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι τόσο οι βαθμολογίες που περιλάμβαναν μόνο τη διάρκεια ως μέτρο της συνολικής υγείας του ύπνου, όσο και οι βαθμολογίες που περιλάμβαναν πρόσθετες διαστάσεις -, αποτελεσματικότητα, κανονικότητα, υπνηλία και διαταραχές- αποτελούσαν εξίσου δείκτες πρόγνωσης μελλοντικής καρδιαγγειακής νόσου.

«Ο ύπνος είναι αναπόσπαστο συστατικό της καρδιαγγειακής υγείας», δήλωσε ο Nour Makarem, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας στο Columbia Mailman School of Public Health και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «H επίσημη ενσωμάτωση της υγείας του ύπνου στην καθοδήγηση καρδιαγγειακής υγείας θα παράσχει σημεία αναφοράς για την επιτήρηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ύπνος λαμβάνεται ισότιμα υπόψη στην πολιτική για τη δημόσια υγεία με άλλες συμπεριφορές τρόπου ζωής».

«Συνιστούμε να διεξαχθεί πρόσθετη έρευνα ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η διάγνωση προβλημάτων ύπνου και οι βελτιώσεις της υγιεινής ύπνου έχουν αντίκτυπο στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα», επισημαίνουν οι ερευνητές.

«Αυτή η μελέτη παρέχει αδιάσειστα στοιχεία ότι οι μετρήσεις του ύπνου αποτελούν σημαντικό δείκτη καρδιαγγειακής υγείας. Η αναγνώριση του ύπνου ως αναπόσπαστο μέρος της υγείας της καρδιάς μπορεί να μειώσει τον φόρτο καρδιαγγειακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως», συμπληρώνει ο David Goff, διευθυντής του Τμήματος Καρδιαγγειακών Επιστημών στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονας και Αίματος, μέρος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.

ygeiamou.gr