Αλέξης Τσίπρας: Η Ευρώπη σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ μια συλλογική προοδευτική απάντηση

Στην ανάδειξη των παράλληλων κρίσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και την αναγκαιότητα συνεργασίας των αριστερών, οικολογικών και προοδευτικών δυνάμεων για αλλαγή της Ευρώπης, επικεντρώθηκε η κεντρική πολιτική συζήτηση του 6ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων.

Φέτος, γίνεται στην Αθήνα με οικοδεσπότη τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. «Δεν ξεχνάω τις μάχες κατά των πολιτικών λιτότητας που ξεκίνησαν από εδώ, με τον Αλέξη Τσίπρα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς άνοιξαν τον δρόμο και δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Οι αντίπαλοι μας θέλησαν να κάνουν τους Έλληνες να πληρώσουν ακριβά την τόλμη τους τότε και μάθαμε πώς οι μάχες για να αλλάξουμε την Ευρώπη θα ήταν μακροπρόθεσμες», είπε ο συντονιστής του Φόρουμ Πιερ Λοράν, προλογίζοντας την πολιτική εκδήλωση, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο κ. Λοράν είπε ότι «σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη φάση που σχηματίζει τη μελλοντική νίκη του» και ότι τα διακυβεύματα έχουν αυξηθεί. Αναφέρθηκε στον κίνδυνο από την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, το «νέο επεισόδιο πολιτικού χάους» στη Βρετανία, την ανασφάλεια, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την «απαράδεκτη επιλογή Πούτιν» που «τοποθετεί τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού».

Ο χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα

«Στον καπιταλισμό του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα, οι Αριστεροί και οι Σοσιαλιστές έκαναν υπομονή, όπως έλεγε η γνωστή φράση, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες, οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές. Στον καπιταλισμό του 21ου αιώνα φαίνεται ότι οι συνθήκες όχι απλά δεν ωριμάζουν, αλλά διαρκώς αλλάζουν…. Στο έδαφος αυτών των καταιγιστικών αλλαγών, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον η δογματική προσέγγιση των πραγμάτων έχει αλλάξει πολιτικό στρατόπεδο. Δεν είναι η Αριστερά αυτή η οποία είναι κολλημένη στο δόγμα, είναι οι νεοφιλελεύθεροι αυτοί που είναι κολλημένη στο δόγμα» είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η εισβολή της Ρωσίας, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισε πριν ο Πιέρ, αυτή η παράλογη απόφαση του Πούτιν, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο για να λύνουμε τις διαφορές μας, πριν φτάσουμε στη σύγκρουση. Και πόσο σημαντικό είναι να δίνεται πάντα ένα σαφές μήνυμα απ’ όλους μας μαζί απέναντι σε όποιον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το μήνυμα που ελπίζω θα δώσει και το σημερινό Forum όχι μόνο σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση και με την Τουρκία. Την ανάγκη να τερματιστούν οι παραβιάσεις και οι προκλήσεις και να επανέλθουμε στον διάλογο, στη βάση του διεθνούς δικαίου» τόνισε ο κύριος Τσίπρας.

Και σε άλλο σημείο είπε ότι «η Ευρώπη σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ μια συλλογική προοδευτική απάντηση απέναντι στα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισμού, απέναντι στο σκοτάδι της Ακροδεξιάς. Την ήπειρό μας θα την αλλάξουν οι προοδευτικές ιδέες, θα την αλλάξουν οι προοδευτικές κυβερνήσεις, οι προοδευτικές τομές που θα την εισάγουν σε μια νέα εποχή ασφάλειας, δικαιοσύνης και ευημερίας.

Και οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη αυτή με όρους κατεπείγοντος. Όχι γιατί πρόκειται για την πολιτική μας ταυτότητα ή για την ιδεολογική μας δικαίωση, αλλά γιατί πολύ απλά, για να θυμηθώ και τη γνωστή αγαπημένη ρήση των πολιτικών μας αντιπάλων, σήμερα κυριολεκτικά there is no alternative, που κάποτε μας είπαν οι θατσερικοί και οι νεοφιλελεύθεροι».

https://www.newsit.gr/