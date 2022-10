Πάτρα: Stand-up comedy από τον Angelo Tsarouchas

Το θέατρο act παρουσιάζει τον διάσημο Ελληνοκαναδό κωμικό Angelo Tsarouchas! Ο Angelo επιστρέφει με τη νέα του παράσταση στην Πάτρα και στο θέατρο act ως μέρος της διεθνούς περιοδείας Mythology Tour live.

Μπορεί να έγινε γνωστός από τα viral videos του για το πως ακούγονται τα ελληνικά τραγούδια στους ξένους ή το πως είναι οι γάμοι στην Ελλάδα ή σε τι διαφέρει η ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αλλά ο Angelo έχει αρκετή προϋπηρεσία στην κωμωδία…

Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έχει κυκλοφορήσει 3 stand up specials (Still Hungry, Bigger is Better και A Night In Athens) και έχει πλειάδα εμφανίσεων σε Αμερικάνικες σειρές και ταινίες (Mad Men, John Q, Harold & Kumar Go to White Castle κ.α.).

Στη νέα του παράσταση συζητάει τις δυσκολίες της ζωής σε μία σύγχρονη κοινωνία, την οικογένεια του, τον γάμο και για το όνειρο του πατέρα του να ζήσει σε έναν πλανήτη όπου η μόνη γλώσσα θα ήταν τα ελληνικά!

[Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά]

Προπώληση εισιτηρίων μέσω του www.jasonkaldis.com

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στις 20.30

Στο θέατρο act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα.

Πληροφορίες: 2610272037 – 6936122263