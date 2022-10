Πάτρα: Τα «524 χιλιόμετρα όνειρα…» των μαθητών υποσχέθηκαν ένα καλύτερο μέλλον

Οι θεατρικές ομάδες των μαθητών του Ενιαίου Εδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου & Λυκείου Πάτρας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και των μαθητών και αποφοίτων του 19ου Γυμνασίου Πάτρας σκόρπισαν μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες) αλλά και στο κοινό της Πάτρας που κατέκλυσαν το θέατρο Απόλλων την Τετάρτη το βράδυ, 12 Οκτωβρίου.

Οι μαθητές των δύο σχολείων, παρουσίασαν σε μορφή θεατρικού δρώμενου το παραμύθι της Μάγδας Κωστοπούλου Μπέριου «Ένας γίγαντας που τον έλεγαν Μ.Π.» το οποίο αναφέρεται στο Φειδιππίδειο άθλο που πραγματοποίησε η μεγάλη πατρινή μαραθωνοδρόμος, Μαρία Πολύζου, διανύοντας 524 χιλιόμετρα (Αθήνα-Σπάρτη, Σπάρτη-Τύμβο Μαραθώνα). Η παράσταση απογειώθηκε με τη σύμπραξη επί σκηνής του μουσικού συνόλου της Δημοτικής Μουσικής

Η παράσταση «524 χιλιόμετρα όνειρα…» πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόταση της Αντιδημαρχίας Παιδείας και του αντιδημάρχου Τάκη Πετρόπουλου, ο οποίος είχε και την ιδεά.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η πατρινή μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η συγγραφέας Μάγδα Κωστοπούλου Μπέριου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Πέτρος Βάης.

Η παράσταση θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» για τα παιδια ακαδημιών ποδοσφαίρου σε συνεργασία τον Α.Π.Ο. «Πήγασος Μπεγουλακίου».

Ταυτότητα παράστασης:

Δραματοποίηση-θεατρική προσαρμογή παραμυθιού: Φώτης Λάζαρης

Τους μαθητές εμψύχωσαν οι εκπαιδευτικοί: Μαρία Καζάκου, Φώτης Λάζαρης. Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Κατερίνα Αναστασοπούλου, Άγγελος Μπουμπούλης, Χρήστος Σιάχος

Συμμετέχουν οι μαθητές:

Από τη θεατρική ομάδα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πάτρας:

Θεοδώρα Βαρβιτσιώτη, Άγγελος Γιαννακόπουλος, Μαρία Γραικιώτου, Γεωργία Ζαχαροπούλου, Δημήτρης Καμπούρης, Αγγελική Κριπαροπούλου, Δημήτρης Μηλιτσόπουλος, Ελπίδα Ορφανίδη.

Από τη θεατρική ομάδα Μαθητών & Αποφοίτων του 19ου Γυμνασίου Πάτρας:

Βάλια Καρύδα, Δήμητρα Καρύδα, Λουκάς Λύρας, Κατερίνα Μουζακίτη, Κωνσταντίνος Μπαρδάκης, Μυρτάλη Νικολαΐδη, Γεωργία Παναγάκη, Μαρία Παρασκευοπούλο, Ναταλία Πιπιλή, Μάρθα Σκαρμούτσου, Ευθυμία Στεφανίδη, Ελένη Χόρμπα, Κωνσταντίνα Χόρμπα

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για τον Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ. στο δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού της Ιχθυόσκαλας θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ «Ζάτοπεκ» του 53χρονου Τσέχου σκηνοθέτη Ντάβιντ Οντρίτσεκ.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση για τον Εμίλ Ζάτοπεκ αλλά και για άγνωστες κυρίως πτυχές της αθλητικής και κοινωνικής ζωής του Φάνη Τσιμιγκάτου. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε πανελλήνια δεύτερη προβολή στην Ελλάδα με την συνεργασία του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας και του Συλλόγου Τέχνης και Πολιτισμού «Γυμνός Οφθαλμός».

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 9.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ιχθυόσκαλας με τους Μαρία Ρούτση – Νίκο Μπαλή (Α΄ μέρος με τίτλο «People have the power» και το Πατρινό μουσικό σχήμα «Μινόρε Παράπονο» – Είσοδος ελεύθερη.

Στο 1ο μέρος της συναυλίας, η Μαρία Ρούτση και ο Πατρινός τραγουδοποιός Νίκος Μπαλής συνοδευόμενοι από τους καταξιωμένους μουσικούς Ανδρέα Ζαφειρόπουλο (πιάνο), Γιώργο Παπαγεωργίου (μαντολίνο, μπουζούκι), Σέργιο Σοϊλέ (φλάουτο), Γιώργο Πισπιρίγκο (τύμπανα), θα παρουσιάσουν τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών σε ξένο κι ελληνικό στίχο με διαφορετικά ηχοχρώματα με τίτλο «People have the power».

Στο 2ο μέρος το Πατρινό μουσικό σχήμα «Μινόρε Παράπονο» θα παρουσιάσει αφιέρωμα στον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη.