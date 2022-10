Ευρωπαίοι μαθητές συμμετείχαν στο εργαστήριο «Δημιουργία Καρναβαλικής Μάσκας», στα Παλαιά Σφαγεία

Επίσκεψη πραγματοποίησαν στον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου το μεσημέρι Ευρωπαίοι μαθητές και καθηγητές που βρίσκονται στην πόλη μας, φιλοξενούμενοι του Γενικού Λυκείου Παραλίας Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+.

Οι Ευρωπαίοι μαθητές και καθηγητές που προέρχονταν από την Γερμανία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ιταλία και την Ελλάδα έγιναν δεκτοί από την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας κα Ήρα Κουρή και ξεναγήθηκαν στα αγγλικά στους χώρους των Παλαιών Σφαγείων. Κατά την ξενάγηση έγινε αναφορά στο ιστορικό του πολυχώρου, στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, στην τωρινή πολιτιστική χρήση και στην θεματική κατεύθυνση που έχουν τα Παλαιά Σφαγεία για το Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη. Στην αίθουσα του Καραγκιόζη (Κ7) παρακολούθησαν προβολή του βίντεο 3D για τη μελλοντική διαμόρφωση της κεντρικής αίθουσας για το Καρναβάλι (Κ6).

Η κύρια δραστηριότητα των μαθητών αφορούσε στη συμμετοχή τους στο εργαστήριο «Δημιουργία καρναβαλικής μάσκας με ανακυκλώσιμα υλικά» που έγινε στην αγγλική γλώσσα. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές έμαθαν για τα στάδια κατασκευής της καρναβαλικής μάσκας, διακόσμησαν καρναβαλικές μάσκες με τη βοήθεια των Ελλήνων μαθητών του Γενικού Λυκείου Παραλίας και καθένας τους πήρε μαζί του τη μάσκα που δημιούργησε ως ενθύμιο. Οι μάσκες που διακόσμησαν ήταν φτιαγμένες από ανακυκλώσιμα υλικά, κάτι που συνδέεται με το θέμα του προγράμματος Erasmus+, το οποίο σχετίζεται με τη βιωσιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τον τίτλο του «A lesson in Sustainability – make your School greener and yourself too / Ένα μάθημα βιωσιμότητας – κάντε το Σχολείο σας πιο πράσινο και τον εαυτό σας».

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους ξεναγήθηκαν στα εκθέματα – εκμαγεία στην αίθουσα του Καρναβαλιού (Κ6) και στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων-εκθέσεων (Κ4) όπου είδαν τα αποτελέσματα των δημιουργικών καρναβαλικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης (τομείς για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα Πολιτιστικά Θέματα) στην έκθεση «Δείτε τις μάσκες μας».

Οι Ευρωπαίοι μαθητές και εκπαιδευτικοί που επισκέφτηκαν τα Παλαιά Σφαγεία προέρχονται από τα ακόλουθα σχολεία:

-Γερμανία: Daniel Theysohn IGS Waldfischbach, Burgalben (5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί)

-Ισπανία: IES Pablo Picasso, Μάλαγα (5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί)

-Λιθουανία: Traku gimnazija, Τράκαϊ (5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί)

-Ιταλία: IIS “L. da Vinci – Nitti”, Ποτένζα (5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί)

-Ελλάδα: Γενικό Λύκειο Παραλίας, Πάτρα (15 μαθητές και 3 καθηγητές).