Δέσποινα Βανδή: O Βασίλης Μπισμπίκης στα παρασκήνια του Just The Two Of Us

Το Just The Two Of Us (J2US) έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (08.10.2022), με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται για άλλη μία χρονιά στην κριτική επιτροπή.

Στο πλευρό της, βρέθηκε ο Βασίλης Μπισπίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε δώσει το παρών στο πάρτι που διοργανώθηκε από τον Alpha για την αυριανή πρεμιέρα της σειράς “Αυτή η νύχτα μένει”, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στα παρασκήνια του Just The Two Of Us (J2US) και πλάνα προβλήθηκαν από την εκπομπή “Open Weekend”.