Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει τον θάνατό της πριν από 450 χρόνια

Εκτοξεύονται οι πωλήσεις του βιβλίου του Νοστράδαμου μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς οι άνθρωποι υπαινίσσονται ότι ο Γάλλος αστορλόγος είχε προβλέψει τον θάνατό της πριν από 450 χρόνια.

Ο Μισέλ ντε Νοστρεντάμ ή ελληνιστί Νοστράδαμος ήταν Γάλλος φαρμακοποιός και αστρολόγος, γνωστός για το βιβλίο του Les Propheties, η πρώτη έκδοση του οποίου εμφανίστηκε το 1555.

Ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει τη Μεγάλη Φωτιά στο Λονδίνο, την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και τους πολέμους που έπληξαν την Ευρώπη. Από τον θάνατο της βασίλισσας στις 8 Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις βιβλίων του Mario Reading “Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future” έχουν κορυφωθεί.

Την εβδομάδα πριν από τον θάνατο της βασίλισσας, το βιβλίο είχε πουλήσει μόλις πέντε αντίτυπα, αλλά μέχρι την εβδομάδα που έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου είχαν πουληθεί σχεδόν 8.000 αντίτυπα, ωθώντας το στην κορυφή των τσαρτ, ανέφεραν οι Sunday Times. Στο βιβλίο, που εκδόθηκε το 2006, ο Reading ερμηνεύει ένα τετράστιχο ως “η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ θα πεθάνει, περίπου στα 22, σε ηλικία περίπου 96 ετών“.

Η αυξημένη δημοτικότητα πιστεύεται ότι έχει αυξηθεί από τότε που τα αποσπάσματα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από τον θάνατο της βασίλισσας, υπήρχαν υποδείξεις ότι ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει ακόμη και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αόριστες προτάσεις ότι η Γαλλία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και μια απειλή από την ανατολή.

Έλεγε: “Ο γαλαζοκέφαλος θα βλάψει το ασπροκέφαλο σε τέτοιο βαθμό, καθώς η Γαλλία θα κάνει πολύ καλό και στους δύο“.

Ο ειδικός του Νοστράδαμου, Bobby Shailer, ωστόσο, τόνισε ότι θα μπορούσε να αναφέρεται σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο που θα μπορούσε να λάβει χώρα μέσα στα “επόμενα χρόνια”.

instyle.gr