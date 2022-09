Βασιλιάς Κάρολος: Μπάτλερ της βασίλισσας Ελισάβετ αποκαλύπτει τις παράλογες απαιτήσεις του

The Queen is dead, God save the King. Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στα 96 της χρόνια -εκ των οποίων τα 70 τα έζησε στον θρόνο της βρετανικής μοναρχίας- και το Στέμμα πέρασε στον γιο της. Ο Κάρολος από πρίγκιπας της Ουαλίας είναι πλέον ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας.

Η αλλαγή αυτή δεν περιορίζεται φυσικά στον τίτλο. Φέρνει μαζί της αρκετά νέα, σημαντικά καθήκοντα, αλλά ακόμα περισσότερα προνόμια που κανένας, μα κανένας άλλος στον κόσμο δεν έχει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παλατιού που ορίζεται από κανόνες αιώνων.

Επίσης, φέρνει στην επιφάνεια και τις… αυξημένες απαιτήσεις του πρώην πρίγκιπα της Ουαλίας, όπως αποκαλύφθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime του 2015 «Serving the Royals: Inside the Firm».

Ο Paul Burrell, ο οποίος υπηρέτησε ως μπάτλερ στη βασίλισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποκάλυψε τις ακριβείς οδηγίες που δίνονται στο επιτελείο του βασιλιά.

Ο πρώην μπάτλερ, σύμφωνα με τη New York Post, ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν κάνει τίποτα και «το προσωπικό κάνει τα πάντα για αυτόν».

Η λίστα με τις απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος ζητά να έχει πάντα μαζί του το δικό του κάθισμα τουαλέτας, αλλά και το δικό του… χαρτί τουαλέτας όποτε ταξιδεύει.

Ο βασιλιάς «βάζει τους υπηρέτες του να πιέζουν κάθε πρωί μια ίντσα οδοντόκρεμας στην οδοντόβουρτσά του».

«Οι πιτζάμες του σιδερώνονται κάθε πρωί, όπως… και τα κορδόνια των παπουτσιών του, το καλώδιο του μπάνιου πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη θέση και το νερό στο μπάνιο πρέπει να είναι απλώς χλιαρό και σε μπανιέρα μισογεμάτη.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και στο πρωινό του: Αυτό περιλαμβάνει σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων. «Όπου κι αν πηγαίνει ο πρίγκιπας στον κόσμο, το κουτί πρωινού πηγαίνει μαζί του: Έχει έξι διαφορετικά είδη μελιού, μερικά ειδικά μούσλι, τα αποξηραμένα φρούτα του.

Το τυρί και τα μπισκότα του πρέπει να ζεσταίνονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία στο τέλος των γευμάτων, ενώ επιβάλλει στο προσωπικό να του έχει κοντά του έναν δίσκο για ζέσταμα.

Μαζί με το κουτί του πρωινού του, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να στέλνει κι ένα φορτηγό με τα υπάρχοντά του στα εξοχικά των φίλων του πριν από την άφιξή του για να έχει πάντα κοντά του «κρεβάτι, τα έπιπλα, ακόμη και τις φωτογραφίες του».

