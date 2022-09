Μπαράκ Ομπάμα: Κερδίζει Emmy για την αφήγησή του σε ντοκιμαντέρ του Netflix

Ο 61χρονος Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το Σάββατο 3/9/2022 το βραβείο Emmy καλύτερου αφηγητή για τη δουλειά του στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «Τα Μεγάλα Εθνικά μας Πάρκα». Το τελευταίο βραβείο έρχεται να προστεθεί στα δύο Grammy που κέρδισε ο Ομπάμα για την ακουστική ανάγνωση των δύο απομνημονευμάτων του, «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream» και «Dreams From My Father».

Έτσι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέχει μόλις δύο βραβεία από το να γίνει πιστοποιημένος «νικητής EGOT» – κάποιος που έχει λάβει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony.