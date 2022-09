Δένδιας προς Τουρκία: Όποιος θέλει να αλλάξει τους χάρτες θα αποτύχει

Την συνάντηση με τον Αρμένιο υπουργό Εξωτερικών, Αραράτ Μιρζογιάν, άδραξε ως ευκαιρία ο Νίκος Δένδιας για να στείλει άλλο ένα μήνυμα στην Τουρκία: μήνυμα ετοιμότητας για εποικοδομητικό διάλογο αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά και αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον κ. Μιρζογιάν, ανέφερε:

«Θα ήθελα να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις χώρες που επιθυμούν να αλλάξουν τους χάρτες. Η πολιτική του αναθεωρητισμού θα αποτύχει».

Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνέχισε:

«Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην Τουρκία που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αναταραχές σε Καύκασο και Αιγαίο, για να αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια και ειρήνη στις περιοχές αυτές. Εμείς οι Έλληνες είμαστε μάρτυρες αυτής της τουρκικής ρητορικής. Μόλις χθες, η Τουρκία αντέδρασε γιατί η Ελλάδα αναπτύσσει αμυντικά συστήματα στο νησί της Λέσβου. Η Ελλάδα ενεργεί πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης».

«Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει ανυπεράσπιστα τα εδάφη της. Ποιός; Η Τουρκία, η οποία μας απειλεί με casus belli, και έχει τον αποβατικό της στόλο λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο», επεσήμανε ακόμη ο κ .Δένδιας.

I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ

