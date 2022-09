Πάτρα: Η Λιάνα Ζωζά για το διεθνές φεστιβάλ ποίησης

Η Λιάνα Ζωζά υπεύθυνη της Cube Gallery μετά την συνεργασία με το 5th Patras Word Poetry Festival και την επιτυχημένη πραγματοποίησησ του, σε ανάρτησή της σημείωσε:

Το 5o Patras World Poetry Festival – Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας (1 – 4.09.22) δεν ήταν απλά, μια μεγάλη γιορτή της ποίησης, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση των σύγχρονων τεχνών!

Η χαρά της συνάντησης με τον τιμώμενο ποιητή, τον σπουδαίο Τίτο Πατρίκιο, ήταν για όλους μας μεγάλη!

Ποιητές από διάφορες χώρες του κόσμου συστήθηκαν στο κοινό, παρουσιάζοντας το έργο τους και παράλληλα συνομίλησαν με τα έργα σύγχρονων εικαστικών, μέσα από το art project “Lagrange Point2 (L2)” που επιμελήθηκε η Λιάνα Ζωζά (Liana Zoza + Liana Zoza) και παρουσιάστηκε στο Επίκεντρο+ και στην Cube Gallery!

Πιστεύοντας πως η συνεργασία αυτή αποτελεί μόνο την αρχή, όλων όσων θα ακολουθήσουν, θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, τον Antonis Skiathas και τον Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος ,τόσο για την ωραία πρόταση συνεργασίας όσο και για την εμπιστοσύνη τους!

Πολλά ευχαριστώ στις Ilia Ragkou, Eleftheria Thanoglou και Maria Alaniadi για την εξαιρετική συνεργασία!

Και last but not least πολλά ευχαριστώ στους συνεργάτες μου εικαστικούς για τις εξαιρετικές δουλειές τους!