Πάτρα: Εκδήλωση του συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών

Ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, οι εκδόσεις Κέδρος και το Βιβλιοπωλείο DIscover , διοργανώνουν την παρουσίαση των δύο πρόσφατων

βιβλίων του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Stanford

Iωάννη Π. Α. Ιωαννίδη

«Λόγω κρυμμένα λογοκριμένα.

(Σχεδόν ημι-ιστόρημα, 2020)

και του Αγγλικού e -book

«Variations on the art of the fugue and

a desperate ricercar», (2022)

την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 στις

19.00 στο ξενοδοχείο Μy Way Hotel &

Events (roof garden)

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, Έφη Αναλυτή.

Τα δύο βιβλία θα παρουσιάσουν ο Συγγραφέας, Διευθυντής του περιοδικού «Νέο Πλανόδιον», Κώστας

Κουτσουρέλης και η Καρδιολόγος – Εντατικολόγος, Έλενα – Διοτίμα Μιχαλοπούλου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο

Αχιλλέας Παπαδιονυσίου

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον

Καθηγητή κ. Ιωάννη Π. Α. Ιωαννίδη

για την πολύτιμη προσφορά του στην

Επιστήμη, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.