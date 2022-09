Kate Middleton: Το παγωμένο βλέμμα στη Meghan Markle – Τι λέει ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Η επανένωση του πρίγκιπα William και της Kate Middleton με τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle έκανε τους χρήστες του Διαδικτύου να οργιάσουν. Άλλοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για το γεγονός ότι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ έφερε τα εγγόνια της κοντά, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για “παγωμένες” στιγμές ανάμεσα στα αδέλφια και τις συζύγους τους.

Μάλιστα, κάποιοι εντόπισαν μία στιγμή όπου η Kate Middleton φέρεται να έριξε ένα παγωμένο βλέμμα στη Meghan Markle. Φαίνεται πως η κάμερα “συνέλαβε” την πριγκίπισσα της Ουαλίας να ρίχνει ένα πολύ έντονο βλέμμα στη Δούκισσα του Σάσεξ, προτού στραφεί και χαμογελάσει πλατιά στο συγκεντρωμένο πλήθος.

A royal reunion. 🖤💐 For the first time in over two years, Prince William and Kate Middleton have publicly reunited with Prince Harry and Meghan Markle (📷: Getty) pic.twitter.com/YyFGCeQrRo

Η πριγκίπισσα φάνηκε να παρατηρεί τις κάμερες και έτσι το εχθρικό βλέμμα έδωσε τη θέση του στο χαμόγελο, αλλά τη στιγμή παρατήρησαν οι ένθερμοι βασιλικοί οπαδοί.

One day satan going to deal with Kate Middleton. This woman hates Meghan and had be pulled into being in the same space pic.twitter.com/iooEBItfeg

