H καλή συνάδελφος Λίνα Μπάστα (Ionian tv), εικονίζεται με τον Χριστόδουλο Αθανασάτο, για τον οποίο έγραψε στο fb:

Πριν 20 χρόνια ένα αγόρι καθόταν σε έναν διάδρομο εξω από τα δημοσιογραφικά γραφεία και δεν έμπαινε μέσα .Νέα στη δουλειά και εγώ σκέφτηκα να τον κάνω να νιώσει καλύτερα .

-Χριστόδουλε έλα μέσα σε παρακαλώ μην κάθεσαι εξω…

Αυτό το αγόρι έγινε ο καλύτερος φίλος όλων μας .

Σημερα αυτό το αγόρι μας κάνει περήφανους στην άλλη άκρη του κόσμου .

Σήμερα αυτό το αγόρι κατάφερε να μάθουν στην Νέα Υόρκη…”τι θα πει Πατρινό Καρναβάλι”.

Εγώ έτσι νιώθω και είμαι σίγουρη ότι όσοι πραγματικά γνωρίζετε τον Xristodoulos Athanasatos νιώθετε το ίδιο …

Keep going my friend