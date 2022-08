Το tweet του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ για το ταξίδι»

Λίγες ημέρες ξεκουράστηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε την Κυριακή (14/8) στη δουλειά εν όψει του τουρνουά Ακρόπολις (17-19/8) στο οποίο αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Και κάπου ανάμεσα στη δουλειά, πόσταρε και στα social media μία πανηγυρική φωτό από τον αγώνα με την Ισπανία, γράφοντας τη λεζάντα «είμαι εδώ για το ταξίδι». Για όσα ζει και για όσα θα ακολουθήσουν στο EuroBasket 2022, σε Μιλάνο και Βερολίνο.

I'm here for the ride 😤😤 pic.twitter.com/I2CmBPR1NX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 14, 2022