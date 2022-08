Παρουσιάστηκε και αποθεώθηκε ο Καζεμίρο!

Μπορεί η κατάσταση μεταξύ των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της διοίκησης της ομάδας να είναι τοξική, όμως η μεταγραφή του Καζεμίρο φαίνεται πως είναι ο μοναδικός λόγος για να δει κάποιος την θετική πλευρά των πραγμάτων.

Πόσο μάλλον από την στιγμή που ο Βραζιλιάνος βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο «Όλντ Τράφορντ» και ανακοινώθηκε από την διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» για την επόμενη τετραετία!

Είναι επίσημα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπήκε στο γήπεδο πριν την έναρξη της αναμέτρησης και μένει να δούμε αν θα υπολογίζεται για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής, απέναντι στη Σαουθάμπτον!

🚨 Casemiro paraded at Old Trafford before kick-off to chants of "we want Glazers out" from the Manchester United fans. 🏟🔴

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 22, 2022