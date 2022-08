Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Ο δεινός εκτελεστής Χάλαντ καθάρισε για τους πολίτες

Εμφάνιση… πρωταθλήτριας από την Μάντσεστερ Σίτι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Με τον Έρλινγκ Χάλαντ να οπλίζει άμεσα και να σκοράρει και τα δύο της γκολ στο ντεμπούτο του στην Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επιβλήθηκε 2-0 της Γουέστ Χαμ με χαρακτηριστική άνεση και μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο φετινό μαραθώνιο.

Οι πολίτες μονοπώλησαν στην κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος και επιβραβεύτηκαν στο 36′, με τον Χάλαντ να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του από τον Αρεολά για να σκοράρει από την άσπρη βούλα, ενώ στο δεύτερο μέρος χτύπησε και πάλι ο θηριώδης Νορβηγός, σκοράροντας στο 65′ με υπέροχο πλασέ μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ντε Μπρόινε και σφραγίζοντας το τρίποντο.

Το ματς

Η Γουέστ Χαμ είχε ενθουσιασμό στα πρώτα λεπτά και μόλις στο 3′ απείλησε με τη γυριστή κεφαλιά του Αντόνιο που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Έντερσον, με την ποδοσφαιρική τάξη να αποκαθίσταται όμως πολύ γρήγορα.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα πήραν τη μπάλα στα πόδια τους και εκτοξεύοντας πάνω από το 80% το ποσοστό κατοχής τους απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας τους Λονδρέζους σε έναν άχαρο παθητικό ρόλο.

Φάσεις μεγάλες δεν είχε η πρωταθλήτρια (μοναδικές αξιόλογες το σουτ του Ντε Μπρόινε στο 14′ που έφυγε άουτ και η σέντρα του Φόντεν στο 20′ όπου ο Χάλαντ δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση) ωστόσο όλα συνηγορούσαν πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου για την Μάντσεστερ Σίτι και αυτό δεν άργησε να έρθει.

Συγκεκριμένα στο 36ο λεπτό, με τον Χάλαντ να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή της Γουέστ Χαμ και ανατρέπεται από τον Αρεολά (πήρε τη θέση του τραυματία Φαμπιάνσκι στο 29′), με τον Νορβηγό φορ να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτέλεσης και να στέλνει τον Γάλλο κίπερ στην άλλη γωνία, για να γράψει το 1-0 με το παρθενικό γκολ του στην Premier League με τη φανέλα των πολιτών.

Manchester City’s Erling Haaland celebrates after scoring his sides second goal during the English Premier League soccer match between West Ham United and Manchester City at the London Stadium in London, England, Sunday, Aug. 7, 2022. (AP Photo/Frank Augstein)

Άλλη μεγάλη φάση μέχρι να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια δεν υπήρχε, με το 0-1 να είναι ωστόσο απολύτως δίκαιο βάσει της εικόνας ανωτερότητας που έβγαλαν στο χορτάρι οι πολίτες σε σύγκριση με τους φοβικούς αντιπάλους τους.

Το δεύτερο μέρος ήταν διαφορετικό καθώς η Γουέστ Χαμ ανοίχτηκε και απείλησε δις με τους Ράις (54′) και Μπενραχμά (63′), με την Σίτι να απειλεί όμως και εκείνη με τον Γκιουντογκάν (62′) και να τιμωρεί τους Λονδρέζους στο 65′: τότε που ο Ντε Μπρόινε έβγαλε φανταστική κάθετη μπαλιά και ο Χάλαντ βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Γουέστ Χαμ, για να νικήσει με αψεγάγιαστο πλασέ τον Αρεολά για το 0-2.

Εκείνη τη στιγμή μάλιστα έγραψε ιστορία αφού έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της Σίτι που πετυχαίνει δύο γκολ στο ντεμπούτο του στην Premier League, μετά από τον Σέρχιο Αγκουέρο τον Αύγουστο του 2011.

Το γκολ αυτό «έκοψε τα πόδια» των παικτών του Ντέιβιντ Μόγες και η συνέχεια μέχρι το φινάλε απέκτησε εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους πολίτες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να πανηγυρίζουν μία άνετη επικράτηση απέναντι σε έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο και φιλόδοξο αντίπαλο.

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Φαμπιάνσκι (29′ Αρεολά), Τσούφαλ, Ζούμα, Κρέσγουελ, Τζόνσον, Ράις, Σούτσεκ, Λαντσίνι (57′ Μπενραχμά) Μπόουεν (90+2′ Ντάουνς), Φορνάλς (90+3′ Κόβεντρι), Αντόνιο (57′ Σκαμάκα)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Έντερσον, Γουόκερ, Ντίας, Άκε, Κανσέλο, Ρόδρι (89′ Φίλιπς), Ντε Μπρόινε (88′ Πάλμερ), Γκιουντογκάν (78′ Μπερνάρντο Σίλβα), Φόντεν (88′ Μαχρέζ), Χάλαντ (78′ Άλβαρες) Γκρίλις