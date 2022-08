Τσίπρας: «Ο κ. Μητσοτάκης διασύρει τη χώρα διεθνώς»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με μήνυμά του στο Twitter ανέφερε πως η «σήψη του επιτελικού παρακράτους» έχει γίνει πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό.

Μια φωτογραφία από άρθρο των New York Times, στο οποίο ο τίτλος είναι «The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see» (σ.σ. «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους» και συνοδεύεται από φωτογραφία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στο άρθρο του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ πρόσθεσε ότι «Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς».

https://www.zougla.gr/