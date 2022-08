Πέθανε η Αnne Ηeche – Ήταν εγκεφαλικά νεκρή και την έβγαλαν από τη μηχανική υποστήριξη

Μία εβδομάδα μετά το σοβαρό τροχαίο η Anne Heche έφυγε από τη ζωή στα 53 της χρόνια, αφού οι γιατροί την κήρυξαν εγκεφαλικά νεκρή και την έβγαλαν από τη μηχανική υποστήριξη. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της.

Πολλοί ήλπιζαν ότι η Heche θα ανάρρωνε αφού εκπρόσωπος της ηθοποιού ανέφερε ότι ήταν σε “σταθερή” κατάσταση μετά το τροχαίο κατά το οποίο έριξε το αυτοκίνητό της σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου. Οι πυροσβέστες είπαν ότι τους μιλούσε καθώς απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Credits: Anne Heche/Twitter

Ωστόσο, η ηθοποιός λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις της και στις 8 Αυγούστου εκπρόσωποι σε ενημέρωση είπαν ότι η Heche ήταν σε “εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση” και είχε πέσει σε κώμα. Σήμερα, Παρασκευή, η οικογένειά της ανέφερε σε δήλωση ότι δεν αναμενόταν να επιβιώσει και ότι κρατήθηκε σε μηχανική υποστήριξη για να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσαν να δοθούν τα όργανά της.

H Anne Heche είχε δύο γιους. Έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από τον ρόλο της ως τις δίδυμες στη σαπουνόπερα “Another World” και από διάφορες κινηματογραφικές ταινίες. Ο πρώτος μεγάλος ρόλος της ήταν στη δραματική ταινία “Donnie Brasco” το 1997 όπου υποδυόταν τη σύντροφο του Johnny Depp.

H Heche στο Donnie Brasco. Φωτογραφία: Moviestore Collection Ltd/Alamy

Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στην πολιτική σατιρική ταινία “Wag the Dog”, στην ταινία καταστροφής “Volcano” και στο κλασικό “I Know What You Did Last Summer”.

Την ίδια χρονιά η Heche ξεκίνησε μία σχέση ιδιαίτερα προβεβλημένη με την κωμική ηθοποιό και παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, λίγο μετά που η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία της. Το ζευγάρι ήταν μαζίι για τρία χρόνια.

Η Heche είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Harrison Ford που συνέχισε την παραγωγή της ρομαντικής ταινίας “Six Days, Seven Nights” παρά την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε η ηθοποιός για τη σχέση της.