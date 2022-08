To Netflix φέρνει στην μικρή οθόνη την συγκλονιστική ιστορία με τη διάσωση των 12 αγοριών στην Ταϊλάνδη

Παγκόσμια πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου για τη νέα σειρά του Netflix «Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης».

Το 2018, 12 αγόρια από την ίδια ποδοσφαιρική ομάδα αποφάσισαν να περάσουν ένα απόγευμα με τον προπονητή τους, εξερευνώντας τα σπήλαια Θαμ Λουάνγκ στη βόρεια Ταϊλάνδη. Όταν όμως, η βροχή πλημμύρισε τις σπηλιές και εγκλώβισε μέσα όλη την ομάδα, η χαρούμενη απόδραση εξελίχθηκε σε μια τεράστι9α διεθνή αποστολή διάσωσης που ταρακούνησε τον κόσμο.

Αυτή η απίθανη ιστορία θα παρουσιαστεί στο «Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης» μέσα από τη ματιά των αγοριών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διάσωσης.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ταϊλάνδη, η σειρά παρουσιάζει αποκλειστικές πληροφορίες από τα νέα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αγριογούρουνα και τις εμπειρίες τους που άγγιξαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, καθώς και την εμπειρία των οικογενειών τους και της τεράστιας παγκόσμιας ομάδας που συμμετείχε στη διάσωση.

Με δημιουργούς τους Μάικλ Ράσελ Γκαν (Billions, Επιζών της Επόμενης Μέρας) και Ντέινα Λεντού Μίλερ (Επιζών της Επόμενης Μέρας, Narcos), η σειρά μίας σεζόν και έξι επεισοδίων σκηνοθετείται από τους Μπαζ Πουνπιρίγια (One for the Road, Bad Genius) και Κέβιν Ταντσαρόεν (The Brothers Sun, The Book of Boba Fett, Warrior) και αφηγείται με δραματοποιημένο τρόπο την εκπληκτική διάσωση που καθήλωσε τον κόσμο το 2018.

Ο σκηνοθέτης και διευθυντής παραγωγής Μπαζ Πουνπιρίγια δήλωσε:

“Το Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης είναι η πρώτη ευκαιρία να δει το παγκόσμιο κοινό την ιστορία που εκτυλίχθηκε στο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ, μέσα από μια καινούργια και πιο συναισθηματική ματιά, εστιάζοντας στην οπτική των 12 μελών των Αγριογούρουνων, του προπονητή Έακ και των ηρώων, όπως είναι ο Σαμάν “Τζα Σαμ” Γκουνάν, οι ζωές των οποίων, πέραν της όλης επιχείρησης, παραμένουν μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας. Είμαι περήφανος που έχω την ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία πίσω από τα πρόσωπα και τα ονόματα που μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτής της παγκοσμίως γνωστής επιχείρησης διάσωσης”.