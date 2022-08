Σόμμερ – Παπαδάκη: Τα πρώτα μπάνια με τον γιο τους !(ΦΩΤΟ)

Τα πρώτα τους μπάνια με τον γιο τους κάνουν φέτος ο Κώστας Σόμμερ και η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη.Ο ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μας έδειξε πώς περνάνε φέτος το καλοκαίρι στις παραλίες.

Βρέθηκαν οικογενειακώς στη Βούλα και απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα με τον Κώστα Σόμμερ να γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα του:

«Time with your Family at the beach… priceless…»!

Φωτογραφίες όμως ανέβασε και η Βαλεντίνη Παπαδάκη και λιώσαμε όταν είδαμε τον μικρούλη να κοιμάται στην παραλία.

Να θυμίσουμε πως το ζευγάρι έχει δίπλα του, στο μεγάλωμα του παιδιού, τη μητέρα της Βαλεντίνης. Η ίδια όπως λέει «τα πάει πολύ καλά με τον Κώστα».

«Δόξα τον Θεό, τη λατρεύω την πεθερά μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν είναι καλά οι δύο οικογένειες, αυτό θα μπει ανάμεσα στο ζευγάρι», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Κώστας Σόμμερ στην εκπομπή Ελένη, της Ελένης Μενεγάκη.