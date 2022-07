Wimbledon: Ο νικητήριος πόντος του Τζόκοβιτς που πανηγύρισε κάνοντας το αεροπλάνο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε 3-1 του Νικ Κύργιο και κατέκτησε τον τίτλο του Wimbledon. Ο Σέρβος τενίστας ολοκλήρωσε το παιχνίδι του στο tie-break.

Αμέσως μετά έδωσε τα χέρια του με τον Αυστραλό τενίστα, παρά τις εντάσεις που υπήρχαν στον αγώνα. Στη συνέχεια έπεσε στο χορτάρι και πανηγύρισε κάνοντας το αεροπλάνο.

