Formula 1: Στις φλόγες η Ferrari του Κάρλος Σάινθ

Η Ferrari του Κάρλος Σάινθ πήρε φωτιά λίγο πριν το φινάλε του Γκραν Πρι της Αυστρίας στη Formula 1, με τον Ισπανό πιλότο να βγαίνει πάντως αλώβητος από το μονοθέσιό του.

Στον 57ο γύρο του αγώνα και με τον Σάινθ να βρίσκεται στην τρίτη θέση, ο κινητήρας της F1-75 τον ανάγκασε να βρεθεί εκτός πίστας και αμέσως μετά πήρε φωτιά.

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari είχε πάντως προλάβει να βγει από το μονοθέσιό του, πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες, με την εικόνα να είναι τρομακτική.

Engine failed for Carlos Sainz on #AustrianGP

Ferrari lost a car

VSC in !#F1#Formula1 pic.twitter.com/T9kdB4CHR3

