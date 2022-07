Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), την Τετάρτη 27 Ιουλίου στις 11:30 πμ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2021 – Ισολογισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

2. Έγκριση της αριθ. 61/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας που αφορά στην έγκριση των ισολογισμών της οικονομικών ετών 2015, 2016, 2017 (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής Π. Βάης – Πρόεδρος Δ.Σ)

4. Έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων» που αφορά στην έγκριση της Γ’ Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022 (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη – Πρόεδρος Δ.Σ Πολιτιστικού Οργανισμού)

5. Α) Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Γενικού Λυκείου – 4ου/5ου Γυμνασίου Πατρών», Β) Πρόσκληση του οικονομικού φορέα: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την υποβολή δικαιολογητικών για την εξήγηση της τιμής ή του κόστους προσφοράς (παράγραφος η, άρθρο 4.1. της Διακήρυξης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)

6. Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΕΠΑΛ», Β) Πρόσκληση οικονομικού φορέα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την υποβολή δικαιολογητικών για την εξήγηση της τιμής ή του κόστους προσφοράς (παράγραφος η, άρθρο 4.1 της Διακήρυξης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)

7. Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Αναβάθμιση Πλατείας «Ελευθερίας» (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 935.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)

8. Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατείας Ωκεανίδων στην περιοχή παραλία Προαστείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)

9. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου Επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

10. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (επταμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.Β) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» ε (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)προϋπολογισμό

11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πατρέων στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «COMO-n: Setting up an AI-based Cooperative Traffic and Mobility Management for passengers and freight», στην Πρόσκληση του Προγράμματος «HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Δ. Γούλας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

12. Υποβολή Πράξης του Δήμου Πατρέων με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης του Δήμου Πατρέων», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

13. 1) Έγκριση του από 19/07/2022 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ως εκ τούτου κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης», με CVP: 90923000-3, 90922000-6, 90921000-9, 90924000-0 και με συνολικό προσφερόμενο ποσό 82.477,11€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2022-2023- Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια)

15. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων – Σχολικό έτος 2022-2023 cpv: 15894210—6, της αριθ. 3/2022 διακήρυξης της Δ/νσης Παιδείας, διά Βίου μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

16. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 20.650,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος – Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

17. Εξειδίκευση πίστωσης 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

18. 1) Έγκριση: α) Της «Κατεπείγουσας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας», με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 50.241,44€ (συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 6/2022 Μελέτης και γ) Του από 21/07/2022 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια, Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

19. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

20. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Ψαθοπύργου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

