«ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ»: Ένα μιούζικαλ για όλη την οικογένεια σήμερα στην Πάτρα

Αυτό το καλοκαίρι πάμε όλοι στη…«ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ», στο Royal Theater, την Πέμπτη 7 Ιουλίου.

Το πιο feelgood musical όλων των εποχών,μία ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.Μία Μεγάλη θεατρική παραγωγή με ανεπανάληπτα κοστούμια και σκηνικά.Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για τα αξιολάτρευτα και τόσο ανθρώπινα ζωάκια της, που αποφασίζουν να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν και να επιστρέψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων!Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους ήρωες που μοιάζουν όλο και πιο ανθρώπινοι, γεμάτοι με τις εμμονές και τις φοβίες μας, και τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό τους παράδεισο.Ένα καστ από φοβερούς ηθοποιούς και ερμηνευτές αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη σκηνή,την ωραιότερη αλληγορία που γράφτηκε ποτέ για την ανάγκη να ξεφύγεις και να βρεις τον εαυτό του.Ο Ίαν Στρατής είναι ο Αλεξ το αναποφάσιστο λιοντάρι,ο Αρσένιος Γαβριηλίδης είναι ο Μέλμαν η φοβική καμηλοπάρδαλη,η Έμιλυ Λυμπεροπούλου η παιχνιδιάρα και πληθωρική Γκλόρια η ιπποπόταμος, και ο Γιάννης Ζαραγκάλης ο υπέρτατος βασιλιάς Τζούλιαν…

They like to move it, move it…Έλατε να χορέψετε μαζί τους στη ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ