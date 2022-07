Σωτήρης Κοντιζάς: Χαλαρές στιγμές με την οικογένεια του στη Σχοινούσα

Απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο και τις πεντακάθαρες παραλίες της Σχοινούσας, ο Σωτήρης Κοντιζάς μαζί με την οικογένεια του και λίγους φίλους αυτό το διάστημα ξεκουράζεται από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και την απαιτητική καθημερινότητα.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του Master Chef επέλεξε το συγκεκριμένο μικροσκοπικό αλλά πανέμορφο νησάκι της άγονης γραμμής μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας και περνά στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς με την κόρη του και τη σύζυγο του.

Η αγάπη για τα παιδιά του

Πρόσφατα έκανε και ανάρτηση στο instagram με την κορούλα του μαζί με λίγα λόγια για την αληθινή αγάπη στα αγγλικά.

«Αληθινό μπλε. Αληθινή αγάπη. Είσαι αυτή που ονειρεύομαι. Η καρδιά σου μου ταιριάζει σαν γάντι. Και θα είμαι αληθινή μπλε, μωρό μου, σε αγαπώ».

«True love

You’re the one I’m dreaming of

Your heart fits me like a glove

And I’m gonna be true blue, baby, I love you έγραψε.»

Ο Κοντιζάς είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί και περπατώντας στα σοκάκια απολαμβάνει τις συζητήσεις με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της όμορφης Σχοινούσας.

Ο δημοφιλής κριτής πέρα από ένας επιτυχημένος επαγγελματίας και αγαπημένος κριτής στο τηλεπαιχνίδι, είναι και ένας άψογος οικογενειάρχης, που παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για την οικογένειά του.

Με τη σύζυγό του, Δέσποινα, και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Αριάνα-Τσιχίρο, τον Κένζι και ακόμη έναν γιο, ο οποίος ήρθε στη ζωή τον Νοέμβριο του 2020.