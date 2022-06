Apple: Αντιμέτωπη με αποζημιώσεις σε εκατομμύρια χρήστες iPhone στη Βρετανία

Έως και 25 εκατομμύρια χρήστες παλιών iPhone στη Βρετανία μπορούν να ελπίζουν ότι θα λάβουν αποζημίωση από την Apple μετά την κατάθεση προσφυγής για ενημέρωση λογισμικού που έκανε τις συσκευές τους αισθητά πιο αργές.

Η συλλογική αγωγή κατατέθηκε από τον Τζάστιν Γκάτμαν, ακτιβιστή των δικαιωμάτων του καταναλωτή, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Apple προτίμησε να επιβραδύνει τις συσκευές εκατομμυρίων χρηστών αντί να τις αναβαθμίσει ή να τις αντικαταστήσει.

Ο ενάγων αξιώνει αποζημίωση 768 εκατ. λιρών (900 εκατ. ευρώ) για τους χρήστες που επηρεάστηκαν στη Βρετανία, οι οποίοι δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν στην αγωγή για να αποζημιωθούν σε περίπτωση δικαίωσης.

Η υπόθεση αφορά ένα εργαλείο διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο διατέθηκε μαζί με ευρύτερη ενημέρωση λογισμικού το 2017 για να αντιμετωπίσει προβλήματα απόδοσης σε παλιά μοντέλα iPhone που έτρεχαν την τελευταία έκδοση του iOS και έσβηναν αιφνίδια λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.

Ο Γκάτμαν υποστηρίζει ότι η Apple διέθεσε το εργαλείο σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι οι μπαταρίες των παλαιότερων iPhone αδυνατούσαν να τρέξουν το τελευταίο iOS.

Επισημαίνει εξάλλου ότι η εταιρεία δεν προσέφερε πληροφορίες για το εργαλείο στην περιγραφή της ενημέρωσης λογισμικού, ούτε ενημέρωσε τους χρήστες ότι οι συσκευές τους θα έτρεχαν πιο αργά.

«Αντί να κάνει το σωστό και νόμιμο και να προσφέρει στους πελάτες τους δωρεάν αντικατάσταση, επισκευή ή αποζημίωση, η Apple προτίμησε να τους παραπλανήσει αποκρύπτοντας ένα εργαλείο της ενημέρωσης λογισμικού που επιβράδυνε τις συσκευές τους έως και κατά 58%» δήλωσε ο Γκάτμαν σύμφωνα με το BBC.

Τα μοντέλα που καλύπτονται στην αγωγή είναι τα iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus και iPhone X.

Από την πλευρά της, η Apple αρνείται ό,τι τις προσάπτεται: «Δεν έχουμε κάτι ποτέ, ούτε θα κάνουμε ποτέ, οτιδήποτε περιορίζει εσκεμμένα τη ζωή προϊόντων της Apple, ή υποβαθμίζει την εμπειρία χρήστη».

«Στόχος μας ήταν πάντα να δημιουργούμε προϊόντα που οι πελάτες μας αγαπούν, και ένα σημαντικό μέρος αυτού είναι να κάνουμε τα iPhone να διαρκούν όσο γίνεται περισσότερο».

Η υπόθεση έχει πάντως προηγούμενο, καθώς το 2020 η Apple κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 113 εκατ. δολάρια προκειμένου να αποσυρθεί αγωγή που κατέθεσαν 33 αμερικανικές πολιτείες στο λεγόμενο σκάνδαλο battery gate.

Η αγωγή αφορούσε μια ενημέρωση λογισμικού του 2016 που μείωνε την ταχύτητα των iPhone 6, 7 και SE.

Η Apple είχε απαντήσει τότε ότι επιβράδυνε τα κινητά για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των γερασμένων μπαταριών.

