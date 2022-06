Βίκυ Αθανασοπούλου και Μαρία Ανδριέλου σε ρεπορτάζ και το βράδυ, με τον Υπουργό Υγείας, στο Yayaz • The Place To Be. Κι όπως έγραψαν στο fb: Από το πρωί με τον υπουργό, την «τσιμπήσαμε» τη σέλφι το βράδυ!