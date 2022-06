Best moments

Γυναικοπαρέα -και- με δημοσιογραφικό άρωμα… Κι όπως έγραψαν στο fb: Summer Nights with friends # best moments in life! Μαρία Σταθοπούλου, Κατερίνα Τσουκαλά, Βάσω Παναγοπούλου, Γεωργία Πετροπούλου, Πόπη Παπαπαύλου, Νίκη Αθανασοπούλου