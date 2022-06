Τσιτσιπάς: Γιόρτασε τη νίκη του στον τελικό της Μαγιόρκα με βουτιά στην πισίνα (βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον 1ο τίτλο της καριέρας του στο γρασίδι (9ος συνολικά) επικρατώντας του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ στο tie-break του 3ου set, στον τελικό του Mallorca Championships, και λίγη ώρα μετά το γιόρτασε δεόντως.

Here's Stef diving in the pool 💦❤️ pic.twitter.com/VMnonQzz0c

Τηρώντας το «έθιμο» στο εν λόγω τουρνουά, δεν θέλησε να χαλάσει χατίρια και προσγειώθηκε στην πισίνα, για να τον ακολουθήσουν δεκάδες ball kids σε ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό.

Stef in the pool with the ball kids ❤️ pic.twitter.com/6MEShAndSj

