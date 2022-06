Άγριος καβγάς του Φόντεν με τη σύντροφό του σε παραλία στην Κέρκυρα (βίντεο)

Ο Φιλ Φόντεν, μετά από μία δύσκολη χρονιά στην Μάντσεστερ Σίτι, περνάει τις διακοπές του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα. Ωστόσο, αυτές οι στιγμές χαλάρωσης πριν από τη νέα σεζόν δεν φαίνεται ότι του βγήκαν σε καλό.

Η Sun έφερε στη δημοσιότητα VIDEO, όπου φαίνεται ο Φόντεν να αποχωρεί εσπευσμένα από παραλία της Κέρκυρας, έχοντας έντονο καβγά με τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ.

🚨 Manchester City star Phil Foden recorded by onlooker arguing with his girlfriend Rebecca Cooke pic.twitter.com/XT24V2DIAr

— Live News (@LiveNewsForAll_) June 26, 2022