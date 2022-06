Μέριλιν Μονρόε: Η γυναίκα μυστήριο με την παιδική ψυχή που έφυγε από τη ζωή στα 36 της

Το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα, το κόκκινο κραγιόν, η ελιά στο μάγουλο, τα στενά φορέματα που αναδείκνυαν το καλλίγραμμο σώμα της, όλα αυτά τα στοιχεία ταυτίστηκαν με το είδωλο που ονομάζεται Μέριλιν Μονρόε.

Η αγαπημένη ηθοποιός γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 στο Γενικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες, με το όνομα Νόρμα Τζιν Μόρτενσον.

Παιδικά χρόνια

Λίγο πριν από τη γέννησή της, ο πατέρας της είχε εγκαταλείψει τη μητέρας της για να μετακομίσει στο Σαν Φραντσίσκο.

Πρώτος γάμος και τα βήματα ως μοντέλο

Το 1942, στα 16 της, παντρεύτηκε τον 21χρονο τεχνίτη αεροσκαφών Τζέιμς Ντόχερτι.

Ο γάμος τους, όμως, κράτησε μόνο πέντε χρόνια, καθώς χώρισαν το 1946.

Στο μεταξύ, η Μέριλιν είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται ως μοντέλο επίδειξης μαγιό και είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά.

Μέσω των φωτογραφήσεων προσέλκυσε πολλά βλέμματα, μεταξύ αυτών και του προέδρου της κινηματογραφικής εταιρίας RKO Pictures, που της πρότεινε να κάνει ένα δοκιμαστικό.

Ο ατζέντης της, όμως, τη συμβούλεψε να προτιμήσει μία μεγαλύτερη εταιρία, όπως η 20th Century-Fox.

Το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε της απέφερε 125 δολάρια την εβδομάδα.

Οι πρώτες ταινίες

Έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη το 1947, με ένα μικρό ρόλο στην ταινία «The Shocking Miss Pilgrim».

Ακολούθησε το 1948 το «Scudda Hoo! Scudda Hay!», όπου εμφανίστηκε σε δύο ή τρεις μικρές σκηνές, οι οποίες περικόπηκαν στο μοντάζ.

Την ίδια χρονιά τής δόθηκε ένας καλύτερος ρόλος στο φιλμ «Dangerous Years».

Ωστόσο, η Fox αρνήθηκε να της ανανεώσει το συμβόλαιο κι έτσι η Μέριλιν επέστρεψε στο μόντελινγκ, ξεκινώντας παράλληλα μαθήματα υποκριτικής.

Λίγους μήνες αργότερα, η Columbia Pictures την επέλεξε για το ρόλο της Peggy Martin στο «Ladies of the Chorus» (1948), όπου ερμήνευσε δύο τραγούδια.

Το 1949 εμφανίστηκε στην ταινία «Love Happy» των «Ενωμένων Καλλιτεχνών», ενώ την ίδια χρόνια πόζαρε γυμνή για ένα ημερολόγιο διασημοτήτων.

Το Playboy

Η φωτογράφηση που έκανε το 1953 για το περιοδικό Playboy ήταν αυτή που έδωσε ώθηση στην καριέρα της.

Την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε τέσσερις ταινίες, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τις «The Asphalt Jungle» της MGM και «All About Eve» της Fox.

Αν και οι ρόλοι της ήταν αρκετά μικροί, η εκκεντρική αλλά σέξι εμφάνισή της αποτυπώθηκε στη μνήμη των σινεφίλ.

Το 1952 ιδιαίτερη εντύπωση έκανε την εμφάνισή της στο «Monkey Business» ως πλατινέ ξανθιά, μια εικόνα που αποτέλεσε το «σήμα – καταταθέν» της.

Το 1953 έπαιξε στο «Gentlemen Prefer Blondes», ξετρελαίνοντας τον ανδρικό πληθυσμό.

Ανάμεσά τους και ο αστέρας του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1954.

Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο «There’s No Business Like Show Business» και ακολούθησε το «The Seven Year Itch» (Επτά Χρόνια Φαγούρα), μία ταινία που ανέδειξε το ταλέντο της στην κωμωδία και περιείχε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου: τη Μέριλιν Μονρόε να στέκεται πάνω σε μία σχάρα, με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό φόρεμά της.

Έπειτα από εννέα μήνες έγγαμου βίου, τον Οκτώβριο του 1954 η Μέριλιν ανακοίνωσε το διαζύγιό της με τον ΝτιΜάτζιο.

Η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και οι απολύσεις

Το 1958 η Fox διέκοψε τη συνεργασία μαζί της, εξαιτίας της αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς της. Αργούσε μονίμως στα γυρίσματα ή δεν εμφανιζόταν καθόλου, επικαλούμενη πραγματικές ή φανταστικές ασθένειες, και ήταν απρόθυμη να συνεργαστεί με τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες και τους συναδέλφους της ηθοποιούς.

Ο τρίτος γάμος

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ένας γάμος που κράτησε τέσσερα χρόνια.

Μερικοί το προτιμούν καυτό

Έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, η Μέριλιν Μονρόε επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη του 1959 με την απολαυστική κωμωδία «Some Like It Hot» (Μερικοί το προτιμούν καυτό), με τον Τόνι Κέρτις και τον Τζακ Λέμον.

Ακολούθησαν το 1960 η ταινία του Τζορτζ Κιούκορ «Let’s Make Love» (Έλα ν’ αγαπηθούμε) με τους Τόνι Ράνταλ και Ιβ Μοντάν και το 1961 το «The Misfits» (Οι Αταίριαστοι), το τελευταίο φιλμ τόσο για τη Μέριλιν Μονρόε όσο και για τον συμπρωταγωνιστή της Κλαρκ Γκέιμπλ, που πέθανε λίγους μήνες αργότερα από καρδιακή προσβολή.

Η κατάρρευση της καριέρας

Το 1962 η Fox την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Something’s Got to Give».

Λόγω της συνεχιζόμενης ασυνέπειάς της, όμως, η εταιρία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί της και να μην της δώσει άλλη ευκαιρία.

Η καριέρα της κατέρρεε και η Μέριλιν απομονώθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Εκείνη τη περίοδο η σταρ έπαιρνε πολλά υπνωτικά χάπια για να μπορεί να κοιμηθεί, ενώ είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Ο θάνατος και ο Τζον Κένεντι

Στις 5 Αυγούστου του 1962 η οικονόμος της τη βρήκε να κείτεται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνωτικά χάπια «Nembutal» στο πλευρό της. Ήταν μόλις 36 ετών…

Ο τοπικός ιατροδικαστής, που κλήθηκε για να γνωματεύσει επί των συνθηκών του θανάτου της, απεφάνθη ότι επρόκειτο πιθανότατα για αυτοκτονία.

Ο φημολογούμενος ερωτικός δεσμός της, όμως, με τον Τζον Κένεντι και οι αντιδράσεις από το περιβάλλον του αμερικανού προέδρου κάνουν πολλούς, ακόμα και σήμερα, να πιστεύουν ότι ο φάκελος «Μέριλιν» δεν έπρεπε να κλείσει με την ένδειξη «αυτοκτονία».

Κάποιοι είπαν ότι η Μονρόε δεν είχε καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει, αλλά πήρε κατά λάθος μια υπερβολική δόση υπνωτικών.

Ακόμα περισσότεροι υποστήριξαν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε τη μοιραία δόση. Η αλήθεια δεν μαθεύτηκε ποτέ.

Οι δημοπρασίες

Στον Χιου Χέφνερ, ιδιοκτήτη του περιοδικού «Playboy», ανήκει ο ακριβώς διπλανός τάφος σε εκείνον της Μονρόε. Τον αγόρασε το 1992 για 50.000 λίρες.

Το 1999 σε δημοπρασία, το λευκό πιάνο της πουλήθηκε για 662.500 δολάρια και το αγόρασε η τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ.

Η τουαλέτα που φορούσε όταν τραγούδησε το περίφημο «Happy Birthday» στον Κένεντι πουλήθηκε το 1999 για 820.000 λίρες.

Τότε, η τιμή αποτελούσε ρεκόρ για ρούχο που πωλείται σε δημοπρασία, μέχρι να βγει στο σφυρί το λευκό της φόρεμα από το «Επτά χρόνια φαγούρα».

Οι ηθοποιοί που την υποδύθηκαν

Πολλές φορές έχουν προσπαθήσει να αποτυπώσουν το αληθινό πρόσωπο της Μέριλιν στον κινηματογράφο ή στη τηλεόραση. Μερικές από τις ηθοποιούς που την υποδύθηκαν ήταν οι:

Michelle Williams, Madonna, Kelli Garner, Misty Rowe, Ashley Judd, Mira Sorvino, Charlotte Sullivan, Anna Nicole Smith, Blake Lively, Susan Griffiths, Rebecca Duvall και η Ana De Armas, στην ταινία «Blonde» που πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2021.

Οι άγνωστες προσωπικές ιδιαιτερότητες και αδυναμίες της

Ήταν πολύ ευαίσθητη και συμπονετική.

To 1954 διέκοψε τον μήνα του μέλιτος με τον Τζο ΝτιΜάτζιο στην Ιαπωνία, για να τραγουδήσει και να εμψυχώσει τον αμερικανικό στρατό μετά το τέλος του πολέμου στη Κορέα.

Το αληθινό της πρόσωπο εμφανιζόταν σπάνια, κυρίως όταν βρισκόταν με τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους και τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Εκεί που ένιωθε ασφάλεια, αποδοχή και οικειότητα. Εκεί που δεν χρειαζόταν να φοράει το κόκκινο κραγιόν, τις βλεφαρίδες, το αιλάινερ, τα κοσμήματα και τα στενά φορέματα.

Εκεί που δεν ντρεπόταν να αφεθεί, να κλάψει, να διαβάσει, να αναλογιστεί, να ζήσει με ηρεμία, χωρίς την πίεση που ένιωθε από την ταμπέλα του «sex symbol» που την συνόδευε σχεδόν όλη της τη ζωή.

Η Μέριλιν Μονρόε έκρυβε ένα αθώο παιδί μέσα της, που ήθελε απλά να αγαπηθεί και που έσβησε τόσο άδικα και νωρίς από τα φώτα του σινεμά.