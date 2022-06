Νίκος Βουρλιώτης: Αποχώρησε «αηδιασμένος» από τα MAD

«Η χαρά μου μετατράπηκε σε ντροπή. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμιά απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή», έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Facebook.

Την οργή του εξέφρασε ο Νίκος Βουρλιώτης για τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ κατά τη διάρκεια της απονομής των «Mad Video Music Awards». Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων.Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Νίκος Βουρλιώτης περιγράφει το πώς διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του.«Σήμερα πήγα στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσω το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip.

Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόταση του καναλιού, όχι μόνο γιατί ήμουν μέλος αυτής της τηλεοπτικής ομάδας από το ξεκίνημά του αλλά κι επειδή είχα τη χαρά να πάρω αυτό το βραβείο πολλές φορές στο παρελθόν στην πολύχρονη καριέρα μου.Ήθελα να δω φίλους, ήθελα να ζήσω τη μαγεία των βραβείων που τόσο έχει λήψει απ’ όλους μας…Είχα μάλιστα προετοιμαστεί καλά…Θα μιλούσα για τους FFC, για TXC, για Ημίζ, για Razastarr αποδίδοντας τα εύσημα στα ιστορικά hip hop ονόματα της χώρας και θα ένιωθα χαρά και υπερηφάνεια λέγοντας ότι “σήμερα το hip hop είναι η πιο δημοφιλής μουσική στην Ελλάδα” δίνοντας τη σκυτάλη σε όλα αυτά τα νέα παιδιά με τα εκατομμύρια streams και views.Και λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, βλέπω να πέφτει ξύλο, πολύ ξύλο, υποκινούμενο μάλιστα από μερικά από αυτά τα παιδιά, που συνοδεύονται από ανθρώπους που παραπέμπουν σε άλλα ήθη και σκηνικά. Δυστυχώς η «μπάλα» πήρε και τους παραδίπλα παριστάμενους, είτε ήταν η Έλενα Παπαρίζου είτε κάποια παιδιά που εργάζονται σε δισκογραφικές εταιρείες. Και οι κάμερες γράφουν. Και το ίντερνετ ξεσπά, κυρίως κατά της μουσικής ΜΟΥ, και της κουλτούρας ΜΟΥ.

Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχουνε «πάτημα»!!!Και η χαρά μου μετατράπηκε σε ντροπή. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμιά απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή.Όχι, δεν απολογούμαι. Μόνο υπόσχομαι με τη μουσική μου και τη στάση μου να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος. Ότι η rap δεν είναι μόνο ποζεριλίκια, βία και μπράβοι. Πως και περιεχόμενο έχει και συναισθήματα κουβαλά.Όσο για τους άλλους, μια φιλική συμβουλή:

Καθαρίστε τη συμπεριφορά σας, τη «φάση» σας!!!Δείτε λίγο ψύχραιμα τι γίνεται. Γιατί όπως λένε και στη γενέτειρα του είδους, «What goes up, must come down”», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Βουρλιώτης.