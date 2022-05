Βίντεο – ντοκουμέντο από την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ στον Περσικό Κόλπο

Βίντεο από τη στιγμή της κατάληψης των δύο ελληνικών τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, την Παρασκευή, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα του Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός κατέλαβε τα υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοια Delta Poseidon και Prudent Warrior την Παρασκευή, χρησιμοποιώντας ένα ελικόπτερο και δύο ταχύπλοα, με την Αθήνα να καταγγέλλει «μια εντελώς απρόκλητη και παράνομη ενέργεια».

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022