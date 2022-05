Η ιδιαιτέρως αγαπητή διευθύντρια του Οδοντιατριακού Τμήματος του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας Πάτρας και πρόεδρος του INNER WHEEL Πάτρας, Σίσσυ Αυγερινού, έκανε μια αξιοσημείωτη ανάρτηση, για το INNER WHEEL:

Τεράστια η επιτυχία των Ελληνικών προτάσεων στο 16ο παγκόσμιο συνέδριο του Διεθνούς INNER WHEEL . Η πρόταση που ζητούσε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διεθνούς I.W. και στις μικρές χώρες υπερψηφίστηκε με 1992 ψήφους υπέρ.Αξίζει να σημειωθεί πως οι ψήφοι των χωρών που ευνοούσε η πρόταση ήταν περίπου 720. Οι υπόλοιπες την ψήφισαν γιατί τη θεώρησαν δίκαιη. Η επιτυχία οφείλεται στην άψογη παρουσίαση της πρότασης.

Από τις εργασίες του συνεδρίου μαζί με Φαίδρα Σπανού,Μάνια Φαλίδα,Μαρία Πλοιαρχοπούλου.