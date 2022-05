Ζιντσένκο: Ξέσπασε σε κλάματα για τον πόλεμο στη συνέντευξη Τύπου της Ουκρανίας

Η Εθνική Ουκρανίας θα δώσει το βράδυ της Τετάρτης (1/6, 21:45) το πρώτο της επίσημο παιχνίδι μετά την εισβολή των Ρώσων, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία για τα ημιτελικά των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Την Τρίτη διεξήχθη η συνέντευξη Τύπου με τον Ολεκσάντρ Ζιντσένκο να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι όμως δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα ερωτηθείς για τον πόλεμο στην πατρίδα του. Ο νεαρός μπακ ούτε προσπάθησε να το κρύψει, ούτε να συγκρατήσει τον εαυτό του σε μια εικόνα που συγκλονίζει.

Oleksandr Zinchenko: “Every Ukrainian wants one thing – to stop the war. I spoke to kids who don’t understand what’s happening, but they have one dream: They want the war to end. We also have another dream: To make the World Cup…” [via @ZoryaLondonsk]pic.twitter.com/LIgwpaudc3

— City Xtra (@City_Xtra) May 31, 2022